L'Ajuntament d'Alacant reforça la seua plantilla amb la incorporació de 117 funcionaris

L'alcalde d'Alacant, Luis Barcala, ha presidit aquest dimecres l'acte de presa de possessió d'acompanyat de la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez, i el regidor de Recursos Humans, José Ramón González.

Sobre este tema, ha posat en valor a la nova promoció d'Auxiliars i Treballadors Socials i ha assenyalat que "és més nombrosa i ambiciosa que s'aconsegueix oferir a l'Ajuntament d'Alacant amb més d'un centenar de places, la qual cosa evidencia una vegada més la ferma aposta i compromís que s'ha realitzat amb aquesta escala funcionarial en l'actual legislatura".

En total, han pres possessió 8 funcionaris Auxiliars de Servici General del torn de discapacitats intel·lectuals, 63 funcionaris de carrera Auxiliars de Servicis Generals, 14 Auxiliars de Servicis Escolars i 32 Treballadors socials.

L'alcalde els ha demanat "compromís, motivació i entrega, per a seguir construint una administració més propera, àgil i amb una atenció personalitzada per a facilitar els tràmits que els nostres ciutadans demanden i oferir uns servicis municipals cada dia millors, amb un tracte directe en el qual es prevaler i facilite una gestió tecnològica i també una atenció presencial".

Així mateix, ha subratllat que l'equip de govern va assumir el ferm compromís d'estabilitzar la plantilla de l'Ajuntament i oferir les places i ha recalcat que "són més de cinc-centes les que s'han oferit i convocat en aquesta legislatura, i açò suposa complir un compromís molt important en aquests últims anys en el qual es fa un gran esforç per a tindre l'administració pública que els alacantins es mereixen".

Per a finalitzar, l'alcalde ha ressaltat que "servir als altres és la tasca més noble que es pot exercir, en les vostres mans depositen els alacantins els seus problemes i esperances, no sempre podem resoldre tots els reptes, però ells sempre agrairan que ho intentem perquè cap problema pel qual s'acudeix a l'Ajuntament és xicotet, i heu de transmetre'ls una bona atenció i que estan en les millors mans".

Per la seua banda, González s'ha mostrat "molt satisfet" per la incorporació dels funcionaris després de finalitzar els processos d'oposicions per a la cobertura en propietat d'aquestes places, donant estabilitat a la plantilla", i va destacar que "quan van accedir al Govern municipal una de les prioritats era estabilitzar totes les places d'interins que estem complint".