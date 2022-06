Hosbec demana la dimissió de Belarra per prorrogar l'Imserso sense revisar a l'alça els preus

El president del col·lectiu, Toni Mayor, ha expressat en un comunicat la seua "indignació" i ha assenyalat que "no existeixen qualificatius en el diccionari per a catalogar la postura d'un Ministeri que menysprea, ignora i condemna a la ruïna als hotelers que han treballat durant més de 40 anys en el que era un exitós programa de vacances que tanta felicitat ha repartit entre els majors espanyols i tan bons resultats econòmics ha suposat per a les arques públiques".

"Esperem que la ministra ens puga donar la clau de quadrar aquest programa de vacances amb increments dels principals costos hotelers: el cost laboral, amb un 4,5% d'increments de salaris firmats la passada setmana, el cost d'alimentació i begudes amb més d'un 20% d'increment, i el cost energètic amb una pujada del 150%", ha indicat Hosbec.

De la mateixa manera, l'associació recorda que ja va avisar els responsables del programa el passat mes de gener de la "necessitat urgent" d'engegar un nou plec davant la situació econòmica que ja s'albirava. "La resposta ha sigut sempre la mateixa, açò és, cap", subratlla Hosbec.

Per al sector hoteler de la Comunitat Valenciana, "només pot demanar la immediata dimissió i relleu" de la ministra "perquè no és cap èxit sinó la ruïna per a molts empresaris després de dos anys de patiment sense precedents".

"Volem recordar que el preu fixat per l'Imserso i els adjudicataris obliga els hotels espanyols, la majoria de quatre estreles, a treballar a un preu net de 22 euros per persona i dia, i en aquest pressupost econòmic s'inclou, allotjament, pensió completa amb vi i aigua inclòs, wifi gratis, calefacció i aire condicionat i tots els servicis d'un hotel de la seua categoria", afig l'entitat.

Així mateix, ha criticat que "ni tan sols el plec preveu l'actualització d'aportacions, tant de l'Estat com de l'usuari a l'IPC pel que la congelació anunciada té un efecte devastador en la indústria turística".

"Volem recordar també que qui de veres guanya diners amb aquest programa és el propi Estat: per cada euro que inverteix, aproximadament uns 63 milions per temporada, recapta, entre cotitzacions socials, prestacions per atur que deixa de pagar i els impostos, uns 110 milions d'euros", ha detallat Mayor.

Per a Hosbec, "no existeix cap argument per a negar l'actualització econòmica del programa Imserso. Els propis usuaris, els majors, han manifestat la seua voluntat de contribuir amb una major aportació per a garantir els paràmetres de qualitat i servicis que corresponen a la indústria hotelera espanyola".

Al seu juí, "la discriminació és més que evident: un usuari que viatge des de Bilbao a Mallorca paga 100 euros més que un usuari que viatge des de Bilbao a Benidorm, tenint el mateix esquema d'ús, com és transport amb avió, transfer des de l'aeroport i allotjament en l'hotel assignat".