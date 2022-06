Entrevista | Amaia: "Ser mujer en la industria se nota, a veces solo me rodean hombres y me siento cohibida"

Amaia Romero dice que escribe canciones sobre lo que le interesa. Quizás esto explique que, a sus 23 años –esa edad en la que se es tan joven para unas cosas y tan adulto para otras–, reflexione sobre la persona que un día fue y la que es ahora: la autora de Cuando no sé quién soy (Universal), un disco que habla de experiencias, emociones y la forma de vivirlas desde la liberación, la rabia, la sencillez y el (des)amor.

¿Cómo define el tándem que ha formado con Alizzz?Ha ido muy bien, increíble. Nos conocimos por la colaboración de El encuentro y vimos que teníamos mucha conexión personal y musical. Trabajar juntos me ha encantado porque me he alimentado mucho de él, he aprendido mucho.

Al escuchar las canciones da la sensación de que se ha divertido mucho haciendo este disco.Sí, ha sido muy divertido. Ahora me siento más cómoda. He querido abrir la mente y probar estilos nuevos. Escuchas las canciones y son bastante diferentes entre sí. En algunas de ellas he querido salirme de mi zona de confort. Este disco ha sido una búsqueda de mí misma, he ahí el título. Durante el proceso no sabía muy bien quién era, pero eso no tiene por qué ser negativo.

Ni tampoco es una tarea fácil, ¿no cree?Totalmente. Creo que a todos nos pasa eso de estar perdidos. Y al final, la vida es una búsqueda continua.

La cantante Amaia Romero, durante un encuentro con '20minutos'. JOSÉ GONZÁLEZ

En Bienvenidos al show, canta: "Quiero ser lo que se espera de mí y seguir siendo yo a la vez". ¿Cómo se vive con esta contradicción al estar tan expuesta?Todo va por temporadas, pero creo que la clave es que no me influyan las opiniones externas. Soy una persona bastante complaciente, me gusta mucho agradar. Según qué personas, me importa lo que digan de mí. Lo fundamental es tener claro qué es lo que quiero, dónde me siento cómoda y ser fiel a mí misma. No me tengo que dejar llevar tanto, que es un poco lo que hacía antes. No terminaba de estar a gusto, pero ahora me siento más confiada y más segura.

¿Qué es lo que el resto espera de usted?No me siento tan representada con la percepción de chica inocente que se tiene de mí. En muchas entrevistas me han preguntado: ‘¿Te quieres deshacer de la niña buena?’. No es que quiera acabar con eso, sino que yo ya no soy eso. He cambiado, he vivido un proceso.

¿Y le gusta que se la siga viendo así?A ver, es que inocente sí que soy, pero no me siento representada con esta imagen. A veces parezco un poco tonta. O bueno, más que eso, despistada. Pero es que yo no soy solo eso.

¿Qué más cosas le gustaría demostrar que es?Simplemente me gustaría hacer ver que he cambiado, que soy una persona más adulta y más consciente de todo. Y también me gustaría transmitir que soy alguien normal. Me gusta tener una vida tranquila, me conformo con poco.

Amaia Romero Cantante Nacida en Pamplona en 1999, Amaia Romero Arbizu se dio a conocer en Operación Triunfo 2017, donde quedó ganadora. En 2019 lanzó su primer disco, Pero no pasa nada, con Universal Music, sello que la representa en su segundo trabajo, producido por Alizzz. En 2018 participó en Eurovisión.

De hecho, siempre quiso ser cantante, pero ¿soñaba con ser famosa?Es verdad que de pequeña lo único que quería era cantar. A mí lo que me gusta es la música, y el hecho de ser famosa implica que tenga que hacer muchas cosas que no tengan que ver con la música. Pero, en realidad, me siento cómoda con el momento en el que estoy ahora. Por ejemplo, en los conciertos disfruto muchísimo. El hecho de ser conocida tiene aspectos con los que no me siento tan bien, pero me gusta el posicionamiento que tengo. Estoy supercontenta y agradecida.

Después de OT todo fue muy rápido. ¿A qué momento de estos últimos años viajaría para decirse a sí misma: 'tranquila, lo estás haciendo bien’?Creo que al principio, cuando salimos de Operación Triunfo. Hicimos una promoción loquísima y yo pensaba: ‘Jo, ¿esto es lo que me espera para siempre?’. Viajaría a ese momento y me diría: ‘Tranquila…’.

Amaia Romero, durante una entrevista con '20minutos'. JOSÉ GONZÁLEZ

Ahora mucha gente la considera un referente. ¿Es consciente?Me percibo como lo hacía antes de OT. No termino de ser muy consciente de esto. En general, no es algo en lo que piense mucho. Luego me dices esto y me digo: ‘Ay, bueno, es verdad’.

En la portada del disco aparece sosteniendo una fotografía de cuando era pequeña. ¿Cómo imaginaba la adultez cuando era una niña?Pensaba que todo iba a ser muy bonito, que no iba a ir al colegio y que todo iba a estar muy bien. Desde pequeños se nos ha inculcado que cuando eres adulto tienes que tener una vida formada y tenerlo todo claro y solucionado. Pero ahora he descubierto que eso no es verdad. En la vida no hay una meta clara que alcanzar. ‘Vale, intento conseguir esto y, cuando lo haga, seré feliz’. Eso no es real.

Su forma de vivir la vida ha hecho que se la considere un icono del feminismo. ¿Usted piensa que hay machismo en la industria musical?Al final, el hecho de ser mujer en la industria se nota. Hay momentos en los que estoy rodeada de hombres y me siento muy pequeña, me cohíbo mucho. Eso se nota mucho. Sigue habiendo una diferencia bastante clara y eso da pena, pero es lo que hay. Queda mucho por hacer.

Canta: "Con un simple chasquido de dedos puedo hacer que te caigas al suelo, puedo hacer que ya no te levantes, pero no hacer nada es más elegante". ¿La ignorancia es la mejor arma?Depende de la situación, pero, en mi caso, creo que sí. Es hacer que algo no te influya, estar a otro nivel.