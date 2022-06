Kiko Hernández, carga contra Merchi por su actitud en 'Sálvame': "¡Ya está bien de lamer traseros para que vengan invitados!"

Mercedes Bernal, madre de Anabel Pantoja, suele rehuir de los programas como Sálvame. Pero al final ha tenido que entrar en el juego para poder defender a su hija, que actualmente concursa en Supervivientes.

El problema es que, cuando entró en directo en Sálvame, puso como condición no hablar con los colaboradores del programa, y Sálvame sorteó dichas condiciones de la mejor forma que sabe: con humor. Algo que no sentó nada bien a Merchi, y Kiko Hernández ha querido reprochárselo.

"Hay que tener un poquito de sentido del humor. Es verdad que lo que pasó ayer fue una broma, pero es algo en lo que siempre participa tu hija, y su sueldo va también en esa broma. Es lo que hacemos aquí todas las tardes para entretener a la gente. Ayer se te gastó una broma y no pasa nada".

"No es nada como para que bloquees a la coordinadora de invitados de este programa, ya que ella lo único que hace es su trabajo", ha continuado Kiko, cada vez más molesto. "Y tampoco es plan para que estés enviando mensajes diciendo que qué mal, qué mal, qué mal".

"Todos tenemos una madre que tiene la misma edad que esta señora. Pero nuestro equipo no cobra lo mismo que su hija en Sálvame, y a ese equipo hay que respetarlo. Una cosa es que llame aquí y me mande a la mierda a mí, pero una compañera que está ganando un sueldo que es la mitad de la mitad de la mitad de lo que gana su hija, pues hay que tener un respeto".

Carmen Alcayde le ha afeado su actitud a Kiko Hernández, diciendo que así solo conseguiría que no vayan más invitados al programa. "Que no vengan, si no quieren venir", ha replicado Kiko. "Ya está bien de lamer traseros para que vengan. Encima a defender a su hija para que gane 200.000 pavos. ¡Venga, hombre!".