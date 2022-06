Por qué no presenta Susanna Griso el programa 'Espejo público' esta semana

Los espectadores habituales de Espejo Público se han quedado sorprendidos cuando, al inicio del programa que ocupa las mañanas de Antena 3, se han dado cuenta de que Susanna Griso no conducía el programa.

En su lugar se encontraba Roberto Brasero, el presentador de la información meteorológica de la cadena, que ha conducido el programa y que, además, lo seguirá haciendo durante toda la semana.

El motivo de este cambio tan repentino ha sido, como la propia presentadora anunciaba a través de sus redes sociales, que ha dado positivo en covid. Así, ha subido a su perfil de Instagram (@susannagrisooficial) el resultado positivo de un test de antígenos.

"He resistido con una gran sobreexposición, tanto es así que llegué a pensar que era casi inmune. Definitivamente, no lo soy. Más de dos años después y con tres dosis de vacuna, he caído", escribía en el post.

"Por suerte, y gracias precisamente a la vacuna, los síntomas son leves y espero volver pronto a la tele. Gracias por preguntar", aclaraba Griso, que no ha tardado en recibir muestras de apoyo en su perfil.