L'Ajuntament de València elabora un programa "lúdic, reivindicatiu i reflexiu" pels 35 anys del Jardí del Túria

El programa de celebracions, que porta per nom "El Jardí del Túria fa 35 anys", inclou concerts a l'aire lliure, edició de còmics, exposicions, una nova imatge corporativa, fotoperiodisme i participació ciutadana, entre altres elements, ha indicat el consistori en un comunicat.

El programa d'activitats s'estrena el diumenge 5 de juny amb una conversa entre l'alcalde, Joan Ribó, i diverses personalitats que van viure el moment històric de la transformació d'un projecte d'autopistes a una gran zona verda. Acompanyaran a l'alcalde Maite Biosca, representant de la lluita ciutadana, l'arquitecte responsable de l'Urbanisme a València en els anys 80, Vicente González Móstoles, i el periodista José Manuel Alcanyís. La conversa porta per nom "Com fer realitat el prodigi del Jardí del Túria".

Ribó ha assenyalat que el llit del Túria "és el símbol d'una lluita ciutadana aconseguida que fa de València una ciutat preparada per al futur i amb reptes extraordinaris, com és convertir-se en una urbs climàticament neutra en 2030 o aspirar a ser Capital Verda Europa en 2024". Igualment, ha assenyalat que l'espai "també és futur" amb el Parc de Desembocadura, que ja té en marxa el concurs d'idees per a la seua construcció.

Les celebracions pels 35 anys del parc començaran diumenge que ve 5 de juny. L'activitat "Aquest museu té 10 quilòmetres" recuperarà la memòria de la lluita ciutadana amb una exposició a l'aire lliure amb fotografies i textos; mentre que "El Túria amb ulls de dona" reunirà l'obra de dones fotoperiodistes, que miraran el jardí amb òptiques diverses.

La celebració també tindrà un còmic, "Túria còmic", del que s'editaran 10.000 exemplars, que es repartiran entre la ciutadania per a recordar l'efemèride. Per la seua banda, "Fa 35" serà un video recopilatori de les commemoracions.

La participació ciutadana tindrà el seu espai en les activitats amb "Districtes del Túria", que sumarà una visió vertebradora dels barris de la ciutat que recorre el parc urbà a banda i banda, mentre que "Túria Sticker" donarà a les opinions dinàmiques de la ciutadania.

Les activitats de celebració també tindran música, amb dos concerts a l'aire lliure que s'emmarcaran en la Gran Fira de València, i, a més, el Jardí del Túria també disposarà d'una nova imatge corporativa.

En total, són 14 activitats diferents englobades en cinc grans àrees, la línia ambiental, l'oci i la cultura, la integració, l'esport i el benestar i la gran línia cap al futur.

REOBERTURA DEL GULLIVER

Dins dels actes commemoratius també cal destacar la reobertura del Parc Gulliver, que es troba en fase de rehabilitació, l'elaboració del pla de millora i condicionament del Jardí del Túria, el concurs d'idees per al disseny del Parc de Desembocadura i els projectes de rehabilitació del Parc de Capçalera i dels trams X i XI del Jardí del Túria, entre altres iniciatives.