Una jornada analitzarà a València la situació "tan activa" de la cultura i la creació audiovisual

La convocatòria se celebrarà el pròxim 8 de juny a partir de les 10.30 hores en la sala de conferències del Complex Esportiu i Cultural La Petxina i s'emmarca en les activitats de l'any Berlanga. Per a poder participar en la jornada la inscripció és obligatòria i pot realitzar-se des d'aquest mateix dimecres, segons ha informat l'Ajuntament de València en un comunicat.

En aquesta trobada organitzada pel consistori participaran, entre uns altres, l'ICAA, la SGAE, Spain Film Comission o Latido Films per a abordar qüestions com l'Estatut de l'Artista, la nova Llei del cinema i la cultura audiovisual o el Pla d'impuls al sector audiovisual.

La jornada pretén donar una visió de la situació actual "tan activa" en el sector de la cultura i la creació audiovisual, amb les "grans novetats" que s'han aprovat i unes altres que estan "en ple procés de creació".

El primer punt de la sessió, després de la presentació de la jornada, tractarà sobre el nou Estatut de l'Artista i com pretén defendre i potenciar els drets dels professionals del sector artístic. També s'abordarà la nova Llei del cinema i de la cultura audiovisual, actualment en tramitació, que aspira a "arreplegar, entendre i recolzar a la cultura audiovisual en el seu conjunt, riquesa i diversitat, i no restringir-se a una única de les formes de creació".

Una altra de les qüestions que s'analitzaran serà el Pla d'impuls al sector audiovisual (Spain Audiovisual Hub) com a eix de l'agenda Espanya Digital 2025, en la transformació digital que "aportarà noves vies de negoci i relació dels continguts amb la societat i la dinamització i internacionalització del sector audiovisual i les noves tecnologies".

DISTRIBUCIÓ I INVERSIÓ EN RODATGES

També es tractarà la distribució de la creació cultural, de "gran importància" per a donar a conéixer la producció pròpia en l'ecosistema internacional. D'aquesta manera, s'analitzarà la distribució impulsada pel màrqueting i el "paper fonamental" dels agents de vendes per a l'exportació dels continguts en el mercat internacional.

La importància de la inversió en els rodatges a Espanya dels fons internacionals que han "dinamitzat des de fa anys el teixit industrial del sector audiovisual", així com la coproducció i altres maneres d'atraure produccions competint en els mercats internacionals també tindran el seu espai en aquesta jornada.

Finalment, una altra de les qüestions que es posaran sobre la taula serà el paper que tenen els incentius fiscals al costat d'una seguretat jurídica "clara i estable" com a ferramenta per a fer "més competitiva" la indústria i el talent nacional per a atraure a nous inversors nacionals i internacionals.