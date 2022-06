L'Ajuntament de València reimprimeix el llibre 'Arte en peligro 1936-39', de Josep Renau

El volum està firmat per l'artista Josep Renau a Berlín en 1979 i narra "els esforços per la conservació i defensa del patrimoni artístic" durant la Guerra Civil, segons ha informat en un comunicat l'Ajuntament.

Així mateix, ha destacat que aquest va ser una tasca que Renau "va desenvolupar des de la primera línia, ja que va ser director general de Belles Arts durant la contesa". Al seu torn, el consistori ha apuntat que des d'eixe càrrec, va encarregar el 'Guernica' a Pablo Picasso.

La regidora de Patrimoni i Recursos Culturals a València, Glòria Tello, ha detallat que el llibre "mostra imatges i el relat en primera persona de com es va procedir a la catalogació de peces artístiques, al seu transport a diferents llocs, a l'emmagatzematge -un dels espais que van acollir peces van ser les Torres de Serrans-" i així "a salvar bona part del llegat artístic espanyol de la desaparició".

Aquest treball incorpora igualment "sis fotomuntatges de Renau, inèdits en el seu moment, contra el feixisme i la barbàrie", ha agregat Glòria Tello.

En el moment de la presentació del volum, al maig de 1980, Renau va declarar que aquest llibre el va escriure per a contrarestar la imatge que la dictadura franquista havia transmès del Govern de la II República "com a destructor de l'art espanyol".

Josep Renau va nàixer a València en 1907 i es va exiliar arran de la Guerra Civil espanyola, primer a Mèxic i després en l'antiga República Democràtica Alemanya. Va residir en territori alemany fins a la seua mort a Berlín en 1982.

Tello ha valorat "la gran tasca d'edició i impressió de llibres que realitza l'Ajuntament de València" i ha assenyalat que "tots ells es poden adquirir per part de qualsevol ciutadà o ciutadana en una de les casetes que hi ha a la plaça de l'Ajuntament" com a "llibreria comercial municipal".