El TSJCV estima les mesures cautelaríssimes i manté la data de l'oposició a Ginecologia el 18 de juny

CESM havia sol·licitat a l'alt tribunal valencià l'adopció d'aquesta mesura cauteralíssima en entendre que era "contrària a dret"la resolució del passat 24 de maig de Sanitat de canviar la data de les oposicions al diumenge, per a protegir els drets fonamentals d'aquesta aspirant, pertanyent a l'Església Adventista del Seté Dia.

A més, el sindicat mèdic, en nom dels recurrents, argumentava que el trasllat de data perjudicava el 99,9 dels opositors a aquesta prova -a la qual estan admesos més de 400 aspirants- ja que, per a poder assistir, alguns d'ells ja havien reservat hotel, s'havien organitzat les guàrdies i programat la seua vida personal.

Sobre aquest tema, la Sala acorda en la resolució, notificada aquest mateix dimecres a les parts, que la prova se celebre en els termes i data prevista d'inici. Respecte a l'opositora adventista, l'alt tribunal disposa que realitze l'examen eixe mateix dissabte, però a partir de la posta de sol, tal com la pròpia Secció Segona del TSJCV va establir en un acte de mesures cautelars per protecció de drets fonamentals datat el passat 27 de maig en un assumpte plantejat en idèntics termes en unes oposicions a Oftalmologia.

Així, el tribunal no comparteix la interpretació realitzada per la Conselleria d'eixe acte, de la mateixa Sala, relatiu a eixes oposicions d'oftalmologia, "doncs no s'ajusta a la literalitat ni tampoc a la seua finalitat teleològica".

En aquest sentit, recorda que la part dispositiva d'aquest acte acordava retardar la prova a una recurrent, igualment membre de l'Església Adventista, fins a la posta de sol del dissabte en què se celebraren les oposicions, una decisió que "descansa en la ponderació dels interessos de tots els aspirants al procés selectiu", que s'"empara en la llibertat religiosa" del recurrent però que preserva igualment "els drets de la resta de participants, que no veuen alterat ni el dia ni l'hora ni el lloc de la realització de l'exercici".

"ACTITUD POC RESPECTUOSA"

A més, el TSJCV enlletgeix a la Conselleria haver mantingut "una actitud contradictòria, poc respectuosa amb la mínima cortesia processal i allunyada dels mandats constitucionals dirigits a les Administracions Públiques" en dictar la resolució del 24 de maig sense esperar l'acte d'aquesta sala acceptant o denegant la mesura cautelar sol·licitada per l'opositora després d'haver-se desestimat la seua pretensió en via administrativa. "És a dir, omet l'existència d'un procediment contenciós-administratiu", recrimina.

En eixe sentit, la sala apunta que la Conselleria ja havia comparegut en seu judicial amb anterioritat a eixe 24 de maig posat que, a més, havia desestimat la petició de l'opositora del 26 d'abril.

Per tot açò, conclou que la motivació de la resolució de Sanitat de 24 de maig "no s'ajusta al decidit en l'acte" anterior sobre l'oposició d'Oftalmologia, i es va adoptar "contravenint el que s'havia resolt prèviament en via administrativa" i "sense esperar la resolució de la mesura cautelar per aquesta sala emparant-se en una interpretació molt qüestionable de la base de la convocatòria".