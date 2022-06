Un 'e-commerce' de energía solar y un "bizum de la energía", entre los proyectos de la 6ª edición de Col·lab

Todas ellas están alineadas con la Misión Climática València 2030, así como sus dominios de actuación sistémica y de impacto en emisiones, y están focalizadas en energía, movilidad, agroalimentación, patrimonio, moda sostenible, salud y bienestar e inclusión social, ha informado el centro de innovación del Ayuntamiento de València en un comunicado.

De esta forma, las personas emprendedoras trabajarán durante los próximos seis meses junto a los profesionales y mentores de la aceleradora, con el apoyo de todo el equipo y servicios del centro de innovación Las Naves.

En concreto, las 'startups' trabajan en el desarrollo de soluciones para afrontar algunos de los "grandes retos y preocupaciones de la ciudadanía".

Fomentar la alimentación sostenible, una plataforma de educación digital para público adulto, una empresa de vasos reutilizables como alternativa los vasos desechables, un 'e-commerce' para acercar la energía solar o un "bizum de la energía" son algunas de las ideas que van a desarrollarse en la aceleradora pública Col·lab durante los próximos seis meses.

El concejal de Innovación y Gestión del Conocimiento del Ayuntamiento de València, Carlos Galiana, ha destacado "el papel que siempre han tenido las 'startups' que pasan por Col·lab, un papel que siempre ha ayudado a hacer de València una ciudad mejor", y ha resaltado que, "además su valor innovador, va a ser más importante que nunca ya que van a contribuir a la Misión Climática València 2030, para conseguir que nuestra ciudad sea climáticamente neutra antes de 2030".

TRIPLE IMPACTO

Col·lab es la aceleradora pública de triple impacto de Las Naves, el centro de innovación del Ayuntamiento de València. Los programas de Pre-aceleración, Aceleración y Scale Up de Col·lab están alineados con el Marco Estratégico Missions València 2030, que desarrolla la política de innovación pública en la ciudad de València, así como con la Misión Climática València 2030.

En Col·lab se ofrece apoyo, espacio y mentorización a empresas, 'startups' o iniciativas emprendedoras focalizadas en la generación de un impacto positivo en las personas o el medio ambiente. Asimismo, desde Col·lab se brinda soporte financiero para las mejores iniciativas emprendedoras que participan en sus programas y se organizan 'demo days' e 'investors days'.

Tanto participantes como personas mentoras comparten instalaciones con empleados y empleadas públicos, especialistas en I+D+i, sin ningún tipo de barreras, con lo que se favorecen sinergias y opciones de colaboración público-privada.

Por otro lado, los equipos emprendedores se apoyan entre sí, a través de sesiones grupales en las que se trabaja en un ambiente de co-creación. La participación en los programas de Pre-aceleración, Aceleración y Scale Up no tiene coste y es 'equity free', es decir, no hay que ceder parte del capital social.