El XIII Humans Fest proyectará más de 60 películas y documentales internacionales sobre migración y refugio

El Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos de València, Humans Fest, ha presentado este miércoles la programación oficial para su XIII edición, en la que proyectará, del 9 al 18 de junio, más de 60 películas y documentales internacionales que abordan la complejidad de las migraciones y el derecho al refugio desde una perspectiva antirracista y de género.

"Hemos recibido cerca de 400 propuestas desde muchos rincones del mundo. Ha sido un proceso de selección complicado, pero creemos que los trabajos escogidos responden al objetivo que nos hemos marcado en 2022: abordar las migraciones como un derecho humano fundamental, mostrar realidades y experiencias diversas en ese sentido, así como despertar un debate constructivo sobre nuestra actitud como ciudadanía global", ha explicado Majo Siscar, directora de Humans Fest, en la presentación del certamen.

En esta presentación también han intervenido Mentxu Balaguer, diputada de Cooperación Internacional de la Diputación de Valencia; José María Tomás y Tío, presidente de Fundación por la Justicia, que organiza el festival desde 2009; y Miguel Monkc, diseñador e ilustrador encargado del cartel de este año. Todos han coincidido en apuntar la necesidad de un festival como este para "concienciar y reivindicar", según ha informado la organización en un comunicado.

Según José María Tomás y Tío, desde la Fundación por la Justicia "tenemos la convicción de que el cine es una herramienta fundamental de sensibilización y de denuncia porque llega a todas las personas".

"El festival iniciado en 2009 y, con 12 ediciones realizadas, ha conseguido un equilibrio entre la defensa de los derechos humanos y la denuncia de sus vulneraciones en todo el mundo, unos valores que compartimos desde la Diputación y que plasmamos con la colaboración del festival con una ayuda en concurrencia competitiva para proyectos de sensibilidad social de la Diputación de Valencia es todo un honor que den su pistoletazo de salida en el Palacio de los Scala y que diferentes actividades de este año se realicen en el MuVIM", ha afirmado Mentxu Balaguer.

Por su parte, Miguel Monkc ha destacado la importancia de visibilizar las perspectivas migrantes, así como "normalizar su inclusión en la cultura y en la sociedad". Monkc, que migró desde Cuba a València en 2019, ha reconocido que el encargo del cartel oficial del Humans Fest le ilusionó especialmente al comprobar que el festival defiende la "no estigmatización" y la "diversidad en positivo". "Desde el diseño y la ilustración también quiero contribuir a una transformación social en ese sentido", ha concluido.

SECCIÓN OFICIAL Y JURADO DE 2022

Humans Fest consta este año de seis secciones a concurso, que comprenden un total de 62 producciones de múltiples orígenes, como España, Líbano, Perú, Bulgaria, Irak, Grecia o Siria, entre otros países.

En concreto, como mejor largometraje de ficción compiten siete películas, entre las que se encuentran el estreno europeo de 'La Pampa' y el estreno en España de 'A long way'.

Por su parte, hay siete propuestas que aspiran a mejor largometraje documental y ocho a mejor cortometraje de ficción, de los que tres son también estrenos en España: 'Better half', 'Footsteps on the wind' y 'Nós'.

Por otro lado, siete candidatas se juegan el premio a mejor corto documental, mientras que el mejor cortometraje valenciano se decidirá entre ocho películas, de las que tres son documentales y cinco son de ficción. Estas últimas también optan al premio EDAV al mejor guión de cortometraje valenciano.

Independientemente de la categoría, muchas sesiones de la sección oficial se acompañarán de un coloquio posterior junto con directores/as e intérpretes.

Asimismo, Humans Fest destaca en 2022 por una "firme apuesta" por la animación. Prueba de ello es que, por ejemplo, la proyección de clausura será la multipremiada 'Flee', que ha sido nominada a los Globos de Oro y favorita para los Oscar.

Los trabajos ganadores serán seleccionados por un jurado formado por 20 profesionales de los sectores cinematográfico, periodístico y social. Entre ellos, la directora Giovanna Ribes, el director de la Mostra de València-Cinema del Mediterrani, Eduardo Guillot, el periodista Miquel Ramos o la actriz y activista Asaari Bibang.

En este 2022 el festival también organizará proyecciones gratuitas al aire libre en tres barrios de València: la Plaza de Patraix, la Plaza del Santísimo Cristo de Nazaret y la Plaza Jardín La Ermita de Orriols. A ello se suman 15 proyecciones especiales fuera de concurso, como la premiada 'For Sama' para la inauguración.

Estas serán la antesala para diferentes mesas redondas en las que se abordarán cuestiones clave en materia de migración, como la guerra, la persecución, la acogida o la mirada del cine a los conflictos. Será el caso de, por ejemplo, 'Bring it to the people', un estreno mundial que aborda cómo el racismo ha condicionado la vacunación por covid en Nueva York.

Asimismo, la XIII edición de Humans Fest incluye una exposición de fotoperiodismo en colaboración con el colectivo Ruido Photo y la revista 5W. Bajo el título 'Marcados por el odio', esta muestra aborda las consecuencias sociales de los discursos de ultraderecha que alimentan la discriminación en todas sus formas. Podrá visitarse en la Plaza de Manises desde el 9 hasta el 20 de junio.

ABRAZO CINEMATOGRÁFICO PARA UCRANIA

Humans Fest, que forma parte de la Human Rights Film Network, ha decidido ceder un espacio de su programa a Docudays UA, el festival internacional de cine documental sobre derechos humanos de Ucrania, que habitualmente se celebra cada año durante el mes de marzo en Kiev, pero en 2022 no ha sido posible a causa de la guerra con Rusia.

Por ello, el festival valenciano proyectará dos trabajos de producción ucraniana y también comprenderá un encuentro para analizar la situación de dicho conflicto actualmente y el papel de las instituciones y la sociedad civil internacional para construir la paz.