Puig reivindica l'Estatut com un "instrument viu" i no "un retrovisor per a contemplar el passat enyorat"

L'acte, sota el lema "40 Anys Fent País" s'ha celebrat al Palau de les Comunicacions, l'antiga seu de Correus a València, que recentment ha adquirit la Generalitat. Ha assistit tot el Consell; el president de les Corts, Enric Morera; la delegada del Govern, Gloria Calero; els síndics de Greuges i Comptes, Ángel Luna i Vicent Cucarella i el president del Consell Valencià de Cultura, Santiago Grisolía.

A la celebració han acudit representants de les principals institucions i ajuntaments valencians, però cap representant de PP, Cs ni Vox. Tampoc els expresidents 'populars' de la Generalitat han estat.

En la seua intervenció, el president ha explicat que la Comunitat encara un temps "transformador" amb el treball, la igualtat i la "sostenibilitat justa" com a prioritats, un context en el qual l'autogovern ha de ser "gran palanca" d'impuls, però ha advertit que "de poc servirà l'Estatut si funciona com a retrovisor per a contemplar un passat enyorat" o com a "espill per a mirar-nos en una imatge fixa". Per contra, ha assenyalat que ha de ser "una finestra per a mirar més enllà" i "decidir com volem que siga, d'ací a 40 anys, la Comunitat".

Així mateix, ha subratllat que l'Estatut és la "concreció d'una voluntat de viure junts", des de la diversitat, i que "és el llibre que permet a cinc milions de valencians maneres diferents de ser valencians" i escollir un projecte de vida "sense sectarismes" ni "donar l'esquena a una part de la societat".

En eixa línia, ha assegurat que "la veu valenciana és la veu que dialoga, acorda i proposa", que "no crida, no crispa, no polaritza", "la veu que alça ponts i tomba murs". Així, ha assegurat que la "veu valenciana estarà sempre present per a 'fer país', comunitat i territori en tots els llocs".

D'altra banda, ha assenyalat que de l'Estatut emana, entre altres obligacions "a curt termini", la de "superar tots els centralismes", "que mai són intel·ligents es facen on es facen", i són "injusts, ineficients i més propis del segle XIX". Per açò, ha reclamat "més equitat en les inversions i major descentralització". No obstant açò, ha puntualitzat que la Comunitat no és una illa i, per açò, cal "fer país" reivindicant una "Espanya d'Españas més justa i integradora amb les diversitats"

La música d'Al Tall i El Diluvi ha acompanyat a aquesta commemoració. Al Tall ha interpretat 'A Miquel Grau', una cançó dedicada al jove alacantí que va patir una agressió feixista que li va costar la vida a l'octubre de 1977 quan penjava cartells a Alacant reivindicant el 9 d'Octubre. A més, també han cantat a duo amb el grup El Diluvi, amb els qui han interpretat clàssics com 'El Tio Canya'.

En l'acte s'ha presentat un vídeo en el qual s'han repassat els avanços que ha proporcionat l'Estatut amb cinc experts en diferents àrees: l'oncòloga Anna Lluch, l'artista Carmen Calvo, la doctora en Història Vicenta Verdugo i els ex-secretaris generals d'Intersindical i la FeSP-UGT Vicent Mauri i Luis Lozano.

Així, han destacat que l'Estatut va permetre que els servicis públics de l'estat de benestar "arribaren a totes les comarques"; que el document va generar debats que es van tancar gràcies a un "gran esforç de consens"; han al·ludit als "importantíssims avanços" en sanitat i educació i han posat l'accent que va permetre "decidir les polítiques pròpies en matèries que afecten a les nostres condicions de vida", entre altres aspectes.

En un altre vídeo, quatre valencians nascuts en 1982 han explicat com imaginen i volen la Comunitat Valenciana dins d'altres 40 anys: que "seguisca sent una terra d'oportunitats", també en el món rural, i "solidària" sense problemes de convivència; una societat "més igualitària" que ja no haja de concentrar-se per assassinats masclistes; una Comunitat que ha apostat per la tecnologia i la innovació; que cuida el medi ambient i aposta pel futur però "mirant cap a la seua cultura i tradicions" i on convisquen "sense problema" valencià i castellà.

"JA PORTEM 40 ANYS FENT PAÍS"

Durant la seua intervenció, la consellera de Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo, ha recordat que l'Estatut va ser possible pel consens de les forces polítiques i la lluita social per aquesta normativa. La consellera ha recordat el lema d'aquelles mobilitzacions: "Llibertat, autonomia i estatut d'autonomia". "Ja portem 40 anys Fent País", ha agregat.

Pérez Garijo també ha repassat les reivindicacions de la societat valenciana actual, des de la recuperació del dret civil valencià fins a l'infrafinançament i la conclusió del Corredor Mediterrani.

L'expresident Joan Lerma ha recordat el procés "complicat" de l'elaboració de l'Estatut. "De ser una de les primeres autonomies a reivindicar-se, passem a ser el nové estatut que es va aprovar", ha agregat. Així mateix, ha lamentat el "poc pacífica" que va ser transició a la Comunitat Valenciana.

Lerma també ha "trencat una llança" a favor dels representants polítics actuals i ha assegurat que la classe política que va aprovar l'Estatut no tenia menor capacitat d'acord que l'actual. "A veure qui d'ells hauria fet un acord de govern en el panorama multipartidista actual".

El comissionat del 40 aniversari de l'Estatut, Joan Sifre, ha recordat la "lluita democràtica de la dictadura" i, citant Estellés, ha instat a "assumir la veu d'un poble". Sifre ha assenyalat que "Fent País" és una expressió "molt nostra" que representa construir una societat. A més, ha demanat que el 40 aniversari de l'Estatut "deixe arrere etapes de confrontació" i que servisca per a "continuar impulsant l'autogovern".

