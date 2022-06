'Halamadrí'

Vivir en el mismo centro de una gran ciudad (en mi caso, Madrid) tiene sus inconvenientes, pero también algunas ventajas indudables. He pensado siempre que una de las cosas que producen mayor felicidad es contemplar la felicidad de los demás. Eso en mi calle sucede con una frecuencia extraordinaria. O, si el término 'felicidad' les parece exagerado, dejémoslo en dicha, contento, diversión o al menos la energía vital que produce el hecho de estar juntos, aunque sea para protestar por algo: este es el caso de las manifestaciones.

Cada vez que la selección nacional (la que sea, del deporte que sea) gana algo importante, mi calle se inunda de gente contentísima que grita, canta, ríe y vocea hasta mucho tiempo después de que haya pasado el autobús ritual que transporta a los vencedores. Durante una semana al año –repito esto: una semana entera–, mi calle y todo el barrio se inundan con el gentío dichoso de las fiestas del Orgullo Gay, que es la mayor y más multitudinaria muestra de felicidad colectiva que he visto jamás. Los del Atleti, cada vez que ganan algo, se van a festejarlo a la plaza de Neptuno, pero pasan por aquí. Luego están las procesiones de Semana Santa, que es verdad que arman menos estrépito pero a las que cada vez asiste más gente: todos pasan por aquí. Los fans de Eurovisión, que lo ven en la plaza de al lado y que jalean los votos a España como si les fuera la vida en ello. Ah, las manifestaciones, que son casi cotidianas: las hay grandes y pequeñas, pero todas, todas desfilan por mi calle (ahora mismo está pasando una) y todas están guiadas por alguien que lleva un megáfono y que tiene unos pulmones asombrosos. Que viva la lucha de la clase obrera. Que viva la lucha de las mujeres. 'Madrí, será, latún, badél, fascismo'. Y el eslogan que no falta jamás: 'No nos mires, únete'. Todo a grito pelado.

Hasta hace unos cuantos años, cuando mi edad y mi salud me lo permitían, yo hacía caso de esa exigencia. Bajaba a la calle, para participar o al menos para mirar. La razón es fácil de entender: en casa era (y es) casi imposible hacer nada más, escribir, leer o siquiera pensar, con semejante estrépito debajo de mi ventana. Así que hacía caso de lo que quizá dijo el emperador Constantino: "Si no puedes con ellos, únete a ellos".

Hace unos días, el Real Madrid ha logrado su decimocuarta Copa de Europa después de vencer al Liverpool. Muy bien. Yo soy poco futbolero pero repito que me gusta mucho contemplar la dicha de los demás. La misma noche del partido, con los jugadores aún en París, mi calle se llenó de gente exultante que gritaba, jaleaba, hacía sonar bocinas, cantaba curiosos ripios y ponía severamente en duda la honestidad de la madre de un tal Mbappé; esto último no sé por qué pero fue así. Al día siguiente, con el equipo ya en la ciudad, se repitió lo mismo: los felices madridistas lo invadieron todo, pero ya con el autobús ceremonial que les llevaba hasta la Cibeles.

Vuelvo a decirlo: para mí es muy hermoso contemplar la alegría ajena pero, caramba, ¿es completamente indispensable estar hasta las seis de la mañana, cuando ya clarea el día, dando voces por la calle porque ha ganado el equipo de tus amores? ¿Dos noches seguidas? ¿Se trata de celebrar algo que te hace feliz o de imponer a los demás, quieran o no, tu celebración, amparado en la fuerza de la multitud?

Pues váyase usted a vivir a otro sitio, tío vinagre, dirán muchos. Sí, lo he pensado. Pero ya no puedo hacer eso. Mi barrio está lleno de gente mayor a la que le pasa lo mismo que a mí: que ya no pueden cambiarse de casa porque su economía no se lo permite. Tienen que aguantar lo que les echen. Y soñar, quizá, con que algún día los madridistas, los atléticos, los del Orgullo, los manifestantes y todos los demás decidan compartir su alegría, su fuerza o al menos su bullicio con los vecinos de otro sitio, caramba, que sin duda tendrán menos costumbre y les encantará acoger la fiesta como lo que será: una novedad.

Porque hay otra cosa: ¿De verdad es para tanto que el Real Madrid gane la Champions, de soltera Copa de Europa? Algo que se ha producido ya catorce veces ¿sigue siendo una hazaña o una heroicidad? Yo creo que se va convirtiendo, más bien, en una costumbre. Imagínense lo que puede pasar a la vuelta de unos años, cuando reine la hoy princesa Leonor: la que hoy es mi calle sin duda se llenará de un gentío feliz y bullanguero que celebrará ruidosamente la ¡quincuagésimo séptima Champions League! para el Real Madrid. Eso no será ya un triunfo; más bien será una tradición festiva, como el día de la madre o el Carnaval o la cabalgata de los Reyes Magos.

Como dice mi amiga Mar: si se celebra tan estruendosamente algo que ha ocurrido ya catorce veces, y que sin duda sucederá muchas más, ¿qué harán los jubilosos cuando termine la guerra de Ucrania, por ejemplo?

En fin. No tengo intención de criticar a nadie ni de ponerme cenizo por estas cosas. Me uno al coro: 'Halamadrí'. Lo único que tengo, se lo juro, es falta de sueño.