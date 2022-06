Delgado reitera el nombramiento del fiscal de Menores tras la decisión del TS de anularlo por falta de motivación

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha reiterado el nombramiento de Eduardo Esteban Rincón como fiscal de Sala jefe de la Unidad Coordinadora de Menores del Ministerio Público después de que el Tribunal Supremo acordara anular el primer nombramiento por falta de motivación. Ha insistido en que "nada impide" que proponga al mismo candidato una vez que ha motivado su decisión, alegando -entre otras cuestiones- que no se identifica con la postura del otro aspirante por su "falta de sensibilidad" en materia de género.

La decisión fue adoptada el pasado 5 de mayo por la titular del Ministerio Fiscal y confirmada ayer martes por el Consejo de Ministros, según consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicado este miércoles. En un escrito de 22 folios, Delgado ha detallado las razones por las que ha optado repetir el nombre de Esteban Rincón.

La fiscal general del Estado, que se encuentra de baja desde el pasado abril a raíz de una operación en la columna, ha incidido en que el Estatuto Orgánico le permite unas "amplísimas facultades", entre las que se incluye la remoción en los cargos y, por lo tanto, "un margen de discrecionalidad para ejecutar una determinada política criminal en el marco de la acción de Gobierno".

Así las cosas, ha insistido en que para ello "necesita poder decidir el grupo humano, las personas de excelencia, que dentro de los márgenes legales le han de auxiliar a cumplir su misión constitucional".

La decisión del Supremo

El pasado 19 de abril, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dictó dos sentencias en las que se estimaron los recursos presentados por la Asociación de Fiscales (AF) y por uno de los aspirantes al cargo -el fiscal José Miguel de la Rosa- contra el Real Decreto 212/2021, de 30 de marzo, por el que se promovió a Esteban Rincón.

En el Consejo Fiscal, que se celebró en 2021 para la elección de ese cargo de fiscal de Sala, Esteban Rincón obtuvo el apoyo de cinco miembros electivos mientras que De la Rosa logró seis votos. Finalmente, Delgado se decantó por el primero, miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación a la que perteneció la fiscal general.

El Supremo anuló el Real Decreto en cuestión y ordenó la retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente anterior a la formulación de la propuesta de nombramiento de la fiscal general del Estado para que realizase una "nueva propuesta motivada".

El Alto Tribunal, además, afeó a Delgado que en su propuesta para nombrar a Esteban Rincón ignorara al otro candidato y que tampoco dijera "nada" de los méritos en materia de menores del fiscal que finalmente se hizo con la plaza. "La motivación de la Fiscal General del Estado no cumple las exigencias mínimas", señalaron los magistrados.

Perspectiva de género

Ahora, en el marco de su exposición, ha dedicado 22 folios a alabar la carrera de Esteban Rincón y a destacar su "ejemplaridad y fidelidad" al Ministerio Público "tras un cambio de ciclo político", así como sus conocimientos en perspectiva de género, aspecto que para Delgado supone un "eje pragmático" en su jefatura.

En este sentido, la fiscal general ha reconocido que dista de la visión del otro aspirante al cargo -el fiscal José Miguel de la Rosa-. Según ha dicho, "el otro candidato (...) viene sosteniendo posturas con las que no me identifico en asuntos concretos y que reflejan, a mi juicio y en mi discrecionalidad, una falta de sensibilidad para el abordaje de las cuestiones jurídicas desde esa perspectiva (de género).

Así las cosas, Delgado ha reiterado el nombramiento de Esteban Rincón porque "nada impide, pues, que esta fiscal general del Estado proponga al mismo candidato, siempre que la nueva propuesta se adecúe a los criterios expresados por la Sala Tercera del Tribunal Supremo".

Al hilo, ha defendido que la mayor especialización en la materia de menores debe ser necesariamente uno de los criterios a valorar. "Sin embargo, no puede ser la única ni la más relevante", ha precisado para luego subrayar casos anteriores de fiscales que accedieron a la plaza sin experiencia alguna en materia organizativa o de menores, en referencia a los anteriores fiscales de Sala Coordinadores de Menores Consuelo Madrigal y José Javier Huete.

Elección de un modelo

Ante el argumento del Supremo de que no había hecho mención al resto de candidatos a la plaza, Delgado ha asegurado que no se trató de una "descortesía". Según ha explicado, "no se contrapuso un candidato frente a otro" por la "simple razón" de que "no hay precedentes en ninguna de las propuestas de nombramientos anteriores".

"Los y las fiscales generales del Estado hemos preferido reconocer las virtudes de los candidatos propuestos antes de arriesgar que la comparativa no pudiere realizarse sin menoscabo de los no elegidos", ha dicho. Sin embargo, ante la exigencia planteada por el Supremo, Delgado ha dedicado varios folios a abordar el currículum del otro aspirante al cargo.

Sobre De la Rosa, Delgado ha subrayado que "no asume funciones investigadoras desde el mes de marzo de 2012", que "hace más de diez años que no desarrolla tarea alguna como fiscal de menores" y que en los 20 años que lleva en la Fiscalía General del Estado no ha desarrollado una "actividad jurisdiccional propiamente dicha".

Asimismo, ha explicado que no comparte la concepción que tiene del derecho aplicable a los menores. A su juicio, este candidato no da una "respuesta social" ni avanza hacia un "modelo social de responsabilidad en línea con las propuestas internacionales de justicia discriminalizadora". "Por lo tanto, en la comparativa entre aspirantes, no solo elijo a uno de los candidatos, también elijo un modelo", ha zanjado.

Idoneidad de la propuesta

En el marco de su motivación, ha hecho un repaso por los méritos de ambos candidatos y ha reconocido que ambos presentan "brillantes trayectorias profesionales, aunque distintas". Pero ha insistido en que Esteban Rincón es "el más idóneo para el cargo".

Según ha precisado, Esteban Rincón acredita "mayor experiencia en la gestión, coordinación y supervisión de plantillas". Así, Delgado ha detallado el trabajo del elegido en cada uno de los departamentos en los que ha prestado servicios durante su carrera fiscal.

Además, ha destacado que durante su estancia en la Fiscalía Provincial de Madrid "implementó importantes reformas", así como la "reestructuración del organigrama funcional" del órgano, y su paso por la Fiscalía del Tribunal Constitucional.

Ante la propuesta de la fiscal general, ha sido la ministra de Justicia, Pilar Llop, quien ha firmado el Real Decreto 417/2022, de 31 de mayo, por el que se promueve a la categoría de fiscal de Sala a Esteban Rincón y se le nombra fiscal de Sala de Menores de la Fiscalía General del Estado (FGE).