L'AVL impulsa una jornada de formació per a docents sobre la figura "clàssica i referent ineludible" de Joan Fuster

La trobada ha sigut organitzada per la Comissió Joan Fuster. Escriptor de l'Any, representada per l'acadèmica Carme Manuel, amb el Cefire de Plurilingüisme, representat per Vicent Rodríguez i M.José Martínez Borja com a coordinadors, l'Espai Joan Fuster de Sueca i el Centre del Carme Cultura Contemporània de València, detalla l'ens normatiu en un comunicat.

Entre els objectius d'aquesta jornada, que s'inclouen dins de les activitats programades per l'AVL per a celebrar el centenari de l'assagista de Sueca, destaquen proporcionar el professorat proposades i ferramentes didàctiques al voltant de l'obra de Fuster en Batxillerat; treballar la diversitat de tipologies textuals de la seua obra de Fuster i la seua aplicació didàctica en l'aula atenent el nivell educatiu".

Igualment, es pretén "mostrar diferents recursos per a treballar a Fuster a l'aula, des de l'aforisme com tuit fins a la ironia dels seus assajos; explotar totes les opcions didàctiques en l'ESO i Batxillerat; repensar a Fuster per a explicar-lo de nou; conéixer i acostar l'Espai Fuster com a centre de referència en la difusió i divulgació de l'obra de l'escriptor suecà, i difondre des de nous llenguatges audiovisuals la vida, l'obra i el perfil del Fuster més internacional".

La llarga i profitosa experiència com a docents d'ESO i Batxillerat de tots els ponents que participen en aquesta trobada -Enric Iborra, Salvador Vendrell, Àlan Greus, Josep-Lluís Ribes, Margarida Castellà, Anna Gascón, Maite Monar, Mireia Ferrando, Alicia Mafé, Emili Jaqués, Joaquim Muntanyés i Josep Antoni Fluixà- facilitarà propostes i ferramentes didàctiques al voltant de la producció de l'intel·lectual en aquests nivells educatius.

"Tractarem de fer que l'ensenyament de l'obra i de la figura de Fuster a l'escola faça d'ell, com a clàssic que mai acaba de dir tot el que ha de dir, un referent ineludible per als nostres joves, una presència pròxima, un nom que s'inscriga dins de les vivències en aquests anys decisius en la seua formació com a adults compromesos amb les noves realitats de les primeres dècades del segle XXI", assenyala Carme Manuel.

"En poques paraules, -prossegueix- tractarem de fer de Fuster el que Shakespeare és dins del món de parla anglesa: un símbol ineludible en l'hora de forjar i incentivar el pensament crític i antidogmàtic dels nostres futurs ciutadans".

Les jornades se celebraran en el Centre del Carme i està prevista l'assistència d'unes seixanta persones, que ja han formalitzat la seua inscripció.

"TOT UN ÈXIT"

L'acolliment entre el professorat ha sigut "tot un èxit", segons explica Carme Manuel, ja que molts dels sol·licitants s'han quedat sense plaça.

"Si Fuster ha de perdurar en la nostra història i imaginari col·lectiu, hem de confiar en els nostres docents i en els esforços que sempre han fet per a portar avant l'educació de les noves generacions, que han de conéixer la importància i l'impacte de la seua obra", conclou Carme Manuel.