Puig reivindica el Estatut como un "instrumento vivo" y no "un retrovisor para contemplar el pasado añorado"

El acto, bajo el lema "40 Anys Fent País" se ha celebrado en el Palacio de las Comunicaciones, la antigua sede de Correos en València, que recientemente ha adquirido la Generalitat. Ha asistido todo el Consell; el presidente de Les Corts, Enric Morera; la delegada del Gobierno, Gloria Calero; los síndics de Greuges y Comptes, Ángel Luna y Vicent Cucarella y el presidente del Consell Valencià de Cultura, Santiago Grisolía.

A la celebración han acudido representantes de las principales instituciones y ayuntamientos valencianos, pero ningún representante de PP, Cs ni Vox. Tampoco los expresidentes 'populares' de la Generalitat han estado.

En su intervención, el 'president' ha explicado que la Comunitat encara un tiempo "transformador" con el trabajo, la igualdad y la "sostenibilidad justa" como prioridades, un contexto en el que el autogobierno debe ser "gran palanca" de impulso, pero ha advertido que "de poco servirá el Estatut si funciona como retrovisor para contemplar un pasado añorado" o como "espejo para mirarnos en una imagen fija". Por contra, ha señalado que debe ser "una ventana para mirar más allá" y "decidir cómo queremos que sea, de aquí a 40 años, la Comunitat".

Asimismo, ha subrayado que el Estatut es la "concreción de una voluntad de vivir juntos", desde la diversidad, y que "es el libro que permite a cinco millones de valencianos maneras distintas de ser valencianos" y escoger un proyecto de vida "sin sectarismos" ni "dar la espalda a una parte de la sociedad".

En esa línea, ha asegurado que "la voz valenciana es la voz que dialoga, acuerda y propone", que "no grita, no crispa, no polariza", "la voz que alza puentes y tumba muros". Así, ha asegurado que la "voz valenciana estará siempre presente para 'fer país', comunidad y territorio en todos los lugares".

Por otro lado, ha señalado que del Estatut emana, entre otras obligaciones "a corto plazo", la de "superar todos los centralismos", "que nunca son inteligentes se hagan donde se hagan", y son "injustos, ineficientes y más propios del siglo XIX". Por ello, ha reclamado "más equidad en las inversiones y mayor descentralización". No obstante, ha puntualizado que la Comunitat no es una isla y, por ello, hay que "hacer país" reivindicando una "España de Españas más justa e integradora con las diversidades"

La música de Al Tall y El Diluvi ha acompañado a esta conmemoración. Al Tall ha interpretado 'A Miquel Grau', una canción dedicada al joven alicantino que sufrió una agresión fascista que le costó la vida en octubre de 1977 cuando colgaba carteles en Alicante reivindicando el 9 d'Octubre. Además, también han cantado a dúo con el grupo El Diluvi, con quienes han interpretado clásicos como 'El Tio Canya'.

En otro vídeo, cuatro valencianos nacidos en 1982 han explicado cómo imaginan y quieren a la Comunitat Valenciana dentro de otros 40 años: que "siga siendo una tierra de oportunidades", también en el mundo rural, y "solidaria" sin problemas de convivencia; una sociedad "más igualitaria" que ya no tenga que concentrarse por asesinatos machistas; una Comunitat que ha apostado por la tecnología y la innovación; que cuida el medio ambiente y apuesta por el futuro pero "mirando hacia su cultura y tradiciones" y donde convivan "sin problema" valenciano y castellano.

"YA LLEVAMOS 40 AÑOS FENT PAÍS"

Durante su intervención, la consellera de Calidad Democrática, Rosa Pérez Garijo, ha recordado que el Estatut fue posible por el consenso de las fuerzas políticas y la lucha social por esta normativa. La consellera ha recordado el lema de aquellas movilizaciones: "Llibertat, autonomia i estatut d'autonomia". "Ya llevamos 40 años Fent País", ha agregado.

Pérez Garijo también ha repasado las reivindicaciones de la sociedad valenciana actual, desde la recuperación del derecho civil valenciano hasta la infrafinanciación y la conclusión del Corredor Mediterráneo.

El expresident Joan Lerma ha recordado el proceso "complicado" de la elaboración del Estatut. "De ser una de las primeras autonomías en reivindicarse, pasamos a ser el noveno estatuto que se aprobó", ha agregado. Asimismo, ha lamentado lo "poco pacífica" que fue transición en la Comunitat Valenciana.

Lerma también ha "roto una lanza" a favor de los representantes políticos actuales y ha asegurado que la clase política que aprobó el Estatut no tenía menor capacidad de acuerdo que la actual. "A ver quién de ellos habría hecho un acuerdo de gobierno en el panorama multipartidista actual".

El comisionado del 40 aniversario del Estatut, Joan Sifre, ha recordado la "lucha democrática de la dictadura" y, citando a Estellés, ha instado a "asumir la voz de un pueblo". Sifre ha señalado que "Fent País" es una expresión "muy nuestra" que representa construir una sociedad. Además, ha pedido que el 40 aniversario del Estatut "deje atrás etapas de confrontación" y que sirva para "continuar impulsando el autogobierno".

Durante el acto institucional, se ha proyectado un vídeo que repasa "cómo nos ha cambiado el Estatut", desde varias perspectivas como la sanitaria, de la mano de la catedrática de Medicina en la Universitat de València, Anna Lluch; los servicios públicos, en boca del exsecretario general de FeSP-UGT PV, Luis Lozano; cultura, con la artista contemporánea y Oremio Nacional de las Artes Plásticas Carmen Calvo; la educación, con el profesor y exportavoz de Intersindical Vicent Maurí, y la igualdad, con la doctora en Historia de la Universitat de València Vicenta Verdugo.

En este vídeo, han destacado que el Estatut permitió que los servicios públicas del estado de bienestar "llegaran a todas las comarcas"; han recordado que uno de sus artículos recogió en 1982 la igualdad entre hombres y mujeres y que el documento generó debates que se cerraron gracias a un "gran esfuerzo de consenso"; han aludido a los "importantísimos avances" en sanidad y educación y han hecho hincapié en que permitió "decidir las políticas propias en materias que afectan a nuestras condiciones de vida", entre otros aspectos.