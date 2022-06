La marxa LGTB+ torna a València amb "ganes" per a demostrar que la ciutat és "diversitat" davant de discursos de l'odi

Així, ho ha assenyalat aquest dimecres el coordinador de Lambda, Fran Fernández, en la roda de premsa de presentació d'aquesta marxa, que eixirà a les 20.00 hores del Pont de l'Exposició de l'Albereda i acabarà a la Plaça de l'Ajuntament, on es llegirà el manifest i serà la festa.

Sobre aquest tema, ha recalcat que el col·lectiu LGTB+, i perceben també que la resta de la ciutadania, té moltes ganes de dir als qui fomenten els discursos d'odi: "No ens representeu, el que representa als espanyols i valencians és l'abraçada a la diversitat que es plasmarà en aquesta manifestació".

Fernández ha advertit que "cada vegada hi ha més violents i envalentits" com a conseqüència dels discursos d'odi que promou l'extrema dreta -que en molts casos deriven en agressions-, i que s'han acrescut des que estan a les institucions. No obstant açò, no tenen por a una contramanifestació perquè, a més de comptar amb la protecció policial, "es veuria com de pocs són els violents".

En aquesta línia, ha lamentat "la reculada de drets" que ha portat a Espanya de passar del 2º a el 11º lloc en el ránking europeu de drets LGTBIQ+ en una dècada, segons l'índex anual Rainbow Europe. "No pot ser que Malta, que és una illa minúscula, dispose d'una legislació més garantista", lamenta.

Per açò, urgeix l'aprovació ja d'una Llei integral trans que assegure una protecció en tot el país i que la igualtat i els drets no depenguen de la comunitat en la qual es visca: "Si resideixes a Castella Lleó, amb un vicepresident, Juan García-Gallardo, que en un tuit va demanar 'heterosexualitzar el futbol perquè s'ha convertit en un esport replet de 'maricones'' o ataca les persones amb discapacitat; o si vius en una ciutat amb un govern amable com València".

70 ENTITATS

Per açò, esperen depassar els 50.000 participants de la marxa del passat any en favor de les persones trans, una vegada superada la por a la pandèmia, i es preveu que més de 70 entitats desfilen darrere de la pancarta amb el lema 'Davant l'odi: drets i Orgull', sumant-se així a les reivindicacions del col·lectiu LGTB+ valencià.

La manifestació conclourà amb la festa a la plaça de l'Ajuntament amb Liz Dust i Tracy Pop com a mestres de cerimònia, i Lara Sajén com a estrela convidada i el fermall final ho posarà un castell disparat per Pirotécnia del Mediterrani a mitjanit.

Com a novetat, l'Orgull d'enguany estarà representat per tres cartells amb la imatge d'una persona LGTB+ agredida per la seua orientació sexual o identitat de gènere: Kiara Figueredo és una dona que va vindre de Cuba i és l'activista trans que posa el rostre "per travelo"; Eva Ferriols posa el rostre "per bollera", professora d'institut i part de Lambda; i Adrián Mora és arquitecte i activista digital LGTB+, i posa el rostre "per 'maricón'", que va ser l'última paraula que el jove Samuel Luiz va escoltar abans de morir a conseqüència d'una palissa a la Corunya. La campanya ha sigut ideada i realitzada per l'estudi de disseny i comunicació Xinxeta.