Escena Erasmus reflexiona sobre els anhels dels joves europeus en la seua nova obra 'El desig de la joventut'

L'obra, que s'interpretarà en la sala Matilde Salvador de l'1 al 3 de juny, a les 19.00 hores, s'ha presentat aquest dimecres en una roda de premsa en la qual han intervingut els vicerectors de la Universitat de València, Ester Alba (Cultura i Societat) i Carles Padilla (Internacionalització i Multilingüisme); el diputat de Cultura de la Diputació de València, Xavier Rius; i el director de l'espectacle i codirector del projecte Escena Erasmus, Josep Valero.

'El desig de la joventut' és un espectacle "tendre, divertit i esperançador sobre els anhels de la joventut europea". L'any de la guerra europea, l'espectacle d'Escena Erasmus tracta temes com la dependència virtual, el canvi climàtic o la implicació política dels més jóvens, a més de reflexionar sobre la manera d'entendre la sexualitat. I partint d'un diàleg entre joves i dramaturgs que acaben de perdre la seua joventut.

La representació reflexiona sobre aquestes qüestions, a través de testimoniatges d'antics estudiants d'Escena Erasmus d'Ucraïna, Rússia i països de l'Est d'Europa que mostren la seua opinió sobre el conflicte amb l'objectiu de portar l'elixir de l'eterna joventut als pobles valencians i brindar per la pau.

A més de presentar-se el nou muntatge, també s'ha anunciat la gira 'Las Pequeñas Europas', d'enguany que portarà aquest espectacle, interpretat per nou actors i actrius de sis nacionalitats europees diferents, a més d'una quinzena de municipis valencians.

'Las Pequeñas Europas' és un projecte escènic de gira promogut per l'Àrea de Cultura de la Diputació de València que arreplega l'esperit nòmada del teatre i de la representació en els pobles, amb una participació activa d'estudiants acollits per la Universitat de València dins del programa Erasmus+ i d'estudiants locals.

"PONT DE DIÀLEG"

La filosofia d'aquesta iniciativa és establir un "pont de diàleg, convivència i col·laboració" entre un grup de jóvens europeus i la vida social i cultural de cadascun dels municipis que visiten, no solament per a dinamitzar-la sinó per a oferir una via de possibilitats de creixement a través de la reflexió al voltant del paper de la cultura.

'El desig de la joventut' visitarà El Genovés el pròxim 4 de juny; Alpont, el 10 de juny; Calles, el dia 11; Aldaia, el 14; Faura, el 17; Polinyà del Xúquer, el 24 de juny; Ontinyent, el 29; Palmera, el 2 de juliol; El Puig, el 3 de juliol; Llíria, el 6; Alzira, el 8; Macastre, el 10; Gandia, el 14; Benigànim, el 15, i Bellreguard, el 21 de juliol.

'El desig de la joventut, està dirigida per Josep Valero, amb textos dels altres codirectors del projecte Escena Erasmus, Daniel Tormo i Anna Marí, a més de Maribel Bayona, Guada Sáez i Mohamed Dourasse.

Escena Erasmus és un projecte teatral europeu creat i dirigit per CRIT Companyia de Teatre i promogut i finançat pel vicerectorat de Cultura i Societat i pel vicerectorat d'Internacionalització i Multilingüisme de la Universitat de València. Amb el patrocini de la Regidoria de Turisme i Internacionalització de l'Ajuntament de València i la col·laboració de Fundació SGAE.

És Premio Europeo Carlomagno de la Joventud 2011 del Parlamento Europeu; Premi Talent Jove 2018 de CaixaBank i Levante-EMV; Menció d'Honor Europea per la Promoció del Patrimoni Cultural PEARLE 2018; Premi Avetid 2019, Distinció 'Lluís Vives', del Consell de la Generalitat Valenciana 2021 per l'aportació valenciana a la construcció europea i Reconeixement 'Dia d'Europa 2022' de la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana.