Un total de 218 obres es presenten a la primera edició del Premi Hortensia Roig de Literatura Infantil

El concurs literari està impulsat per Hortensia Roig, presidenta d'EDEM i consellera de Mercadona, amb el propòsit de "incentivar les vocacions STEM -acrònim de Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques en anglés- en les xiquetes". Les novel·les guanyadora i finalista s'anunciaran el 28 de setembre en una gala que tindrà lloc a València.

Es tracta de la primera edició d'un concurs dotat amb 10.000 euros en premis, organitzat per EDEM Escola d'Empresaris en col·laboració amb Plataforma Editorial, que busca premiar a la millor novel·la infantil dirigida lectors d'entre 8 i 10 anys, de la qual s'editaran i distribuiran 3.000 exemplars.

El primer premi està dotat amb 8.000 euros i la publicació de l'obra per Plataforma Editorial. Una segona novel·la serà la finalista i rebrà 2.000 euros. L'import del guardó serà aportat personalment per Hortensia Roig, alma máter de la iniciativa.

Les il·lustracions de l'obra guanyadora seran a càrrec de Viv Campbell. Establida a València des dels quatre anys i nascuda a l'Uruguai, Campbell està especialitzada en il·lustració editorial infantil i juvenil i és Enginyera Tècnica Informàtica en Sistemes per la UPV i Dissenyadora de Moda per l'Escola d'Art i Disseny de València.

"Busquem aflorar nous talents literaris en un gènere apassionant i de gran capacitat d'influència com és la novel·la infantil, però també promoure l'interés de les xiquetes, en edats clau per a la seua formació, per unes carreres que marcaran el futur i benestar de la societat", explica Hortensia Roig.

Per la seua banda, el secretari del jurat i CEO de Plataforma Editorial, Jordi Nadal, ha manifestat que "la qualitat de les obres demostra, per forma i fons, la receptivitat de la societat espanyola davant aquesta invitació: a tots ens agrada contribuir per a crear un món millor, i aquest només pot ser aquell que incloga, totalment, el talent femení". "Ciència i dona són bases per a una societat més justa, més rica i habitable", ha postil·lat.

Durant el període de recepció de novel·les, que es va tancar el passat 31 de maig, s'han rebut 218 manuscrits originals d'escriptors novells i professionals procedents de tot el país. Destaca l'elevada participació femenina, amb 164 autores que han enviat les seues obres.

DELIBERACIÓ FINAL

En els pròxims mesos se celebrarà la deliberació final del jurat on es decidiran els títols guanyadors. La primera edició d'aquest certamen compta amb un jurat d'excepció compost per professionals d'àmbits com l'educació, la investigació, la tecnologia, la comunicació i el món editorial. Està integrat per l'oncòloga i investigadora Ana Lluch; la química i investigadora Laura Lechuga; la periodista i escriptora Gloria Lomana; l'escriptor i Fundador de Plataforma Editorial, Jordi Nadal, i la Presidenta d'EDEM Escola d'Empresaris, Hortensia Roig,

El jurat valorarà el contingut, la qualitat literària i la creativitat. Els textos hauran de promoure referents femenins en les disciplines STEM perquè, a través dels valors de l'honestedat, la perseverança, l'emprenedoria i la cultura de l'esforç, les dones tinguen un paper rellevant en la construcció del futur.