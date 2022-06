El comportamiento de Marta Peñate en Supervivientes está resultando sorprendente para todos. En las últimas horas, la concursante no ha podido ocultar su decepción al saber que había sido nominada por Ana Luque y así se lo hizo saber a su compañera.

"Me has decepcionado muchísimo", ha comentado Peñate a Luque que, además, ha destacado que no pretende que Ana sea su amiga, pero no quiere que haya "mal rollo" entre ellas.

Peñate, además, ha apuntado que es el punching ball del grupo, pues todos sus compañeros van, según su percepción, en su contra. Una reacción que ha supuesto las risas en el plató del Club Social de El programa de Ana Rosa.

Así, Antonio Rossi ha destacado que Marta "tiene la habilidad de ser el punching y el ball" y que, aunque Ana Luque la haya traicionado, se le olvida que le ha pedido perdón por la nominación.

Por su parte, Lecquio ha apuntado que Peñate "es muy lista y ataca a los que sabe que van a tener repercusión en los platós": "Ataca a Alejandro y Tania por los seguidores que tienen tras su participación en la isla, ataca a Anabel por meterse en el mundo Pantoja y Ana Luque, esperando la reacción de Olga Moreno".