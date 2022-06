Marta Pombo denuncia públicamente un robo en su coche: "¡Hijos de su madre!"

El buen momento actual de Marta Pombo se ha visto empañado por un inesperado suceso. La influencer ha amanecido este miércoles con una sorpresa que le ha puesto de muy mal humor y así se lo ha manifestado a sus seguidores.

La hermana de María Pombo, que se encuentra embarazada de su primera hija, ha sufrido un robo en su coche. El día no empezó bien para la influencer, que nada más acercarse a su vehículo se encontró con todo el panorama, tal y como ha grabado.

"Buenos días, hombre, es que así da gusto amanecer, de verdad. ¡Qué gusto!", empezó diciendo con su humor característico. Mientras tanto, se podían observar destrozados los cristales de una de las ventanas de su coche.

El cristal del coche de Marta Pombo quedó destrozado. mpombor / INSTAGRAM

Para ella, lo sorprendente no ha sido que pudieran robarle el coche en concreto. Le ha extrañado que le rompiesen la ventana para intentar coger algo del interior cuando realmente no tenía nada en él: "Lo que no estoy muy segura es qué me querían robar, si la chancla o los tacones usados, porque no hay nada más en este coche. ¡Hijos de su madre!".

A pesar de finalmente se fueron con las manos vacías, el susto ya queda en la memoria de Marta Pombo. Así continúa su racha de emociones fuertes, aunque el resto son muy más satisfactorias, pues viene de vivir unos intensos días con la boda de su compañera y amiga Marta Lozano.