Imelsa.- Anticorrupció rebutja l'ingrés a la presó del 'yonki dels diners' però demana comprovar la seua residència

El ministeri públic s'ha pronunciat així en una vista que ha tingut lloc aquest dimecres en la Ciutat de la Justícia de València després de la sol·licitud d'una de les acusacions populars en el cas Imelsa, Acción Cívica, qui va requerir l'ingrés a la presó de Benavent per risc de fugida.

Durant la vista, l'acusació popular ha justificat la necessitat de la presó per a Marcos Benavent en què ha canviat la seua estratègia de defensa i, malgrat el mantingut durant anys, ara assenyala que les gravacions que van originar la causa han sigut manipulades per ell i pel seu ex-sogre. Açò demostraria, al seu juí, que l'acusat no vol col·laborar amb la justícia, sinó "entorpir".

Davant d'aquesta petició, la Fiscalia Anticorrupció s'ha oposat a l'ingrés a la presó en apuntar que l'acusat està acudint a totes les sessions del juí de la peça Thematica a l'Audiència de València.

No obstant açò, el fiscal sí reclama que es mantinga la retirada del passaport del 'yonki dels diners' i que es reclame a la Policia Judicial que corrobore el domicili en què viu.

Per la seua banda, la defensa de Benavent ha recordat que el passaport del seu representat porta anys custodiat pel jutjat i, sobre el requeriment a la Policia Judicial, ha manifestat que Benavent segueix residint en la caseta familiar d'un municipi valencià.

La defensa no s'ha oposat al fet que es verifique el lloc de residència i ha lamentat que l'acusació popular, amb aquesta petició, "realitza un acte d'amenaça i coacció" davant el "legítim" dret del seu client d'aclarir allò que va ocórrer en el període investigat.

Benavent, en el seu torn de paraula, ha indicat que resideix en el mateix domicili familiar des de fa uns set anys i ha apuntat que la Guàrdia Civil ha estat allí realitzant-li controls periòdics durant algun temps per a comprovar que no havia fugit. També ha dit que està a disposició judicial "sempre".

El Jutjat d'Instrucció número 18 de València, després d'escoltar a les parts, ha acordat sol·licitar a la Policia Judicial que corrobore el domicili en el qual resideix actualment Marcos Benavent. Una vegada estiga completada la diligència, es pronunciarà sobre l'ingrés a la presó de l'acusat.