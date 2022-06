El Rubius habla sobre su mudanza a Andorra: "Quería una vida más tranquila, en mi casa de Madrid tenía a gente acampada cada día"

El Rubius protagoniza este mes la portada de la revista Forbes, coronado como uno de los streamers más exitosos del panorama nacional. Una sesión de fotos que ha venido acompañada con una de sus pocas entrevistas a la prensa en los últimos años.

Cuando a comienzos de 2021 anunció que decidía mudarse a Andorra, se generó un enorme debate mediático y político sobre la responsabilidad que él, y más creadores de contenido, tenían frente a su público.

Más de un año después, Rubén Doblas, como se llama en realidad, sigue defendiendo su decisión. "Me vine a Andorra, sobre todo porque muchos compañeros (los youtubers Vegetta777 y Willyrex, entre otros) ya vivían aquí y quería llevar una vida más tranquila", ha explicado al medio mencionado: "En mi casa de Madrid tenía a gente acampada cada día, vivía con las persianas bajadas...".

"No sé por qué hay tanta gente que se molestó que me fuera allí", ha añadido. "Muchos youtubers se han venido a vivir a Andorra y no se ha generado este revuelo. Me usan de cabeza de turco para todo, pero eso es algo que ya no me molesta".

El youtuber le ha puesto especial hincapié a la tranquilidad de no ser reconocido por la calle. “No podía salir ni a comprar el pan sin que me reconocieran. Yo no tengo problema en que me pidan una foto o me paren por la calle, pero no sé si son fans de verdad o simplemente porque he salido en un anuncio o en las noticias. Eso es lo que más rabia me da de ser mainstream”, ha confesado.

“Desde que vivo aquí llevo una vida mucho más sociable, me gusta ir a restaurantes y visitar casas de amigos, hasta disfruto haciendo la compra, algo impensable antes porque me sentía siempre observado cada vez que salía a la calle. En Andorra es otra historia”, ha concluido.

La millonaria cifra de su sueldo

Siendo la revista Forbes, la pregunta sobre sus ingresos es obligada. Entre su empresa de ropa, sus colaboraciones de marcas y su trabajo en Twitch es difícil estimar cuánto dinero recauda El Rubius al año.

Según El Cofindencial, en 2020 facturó 2,6 millones de euros, pero el malagueño no quiere reconocerlo. “Si quieres, pon simplemente que gano mucho dinero”, ha comentado a la revista.

Reconoce que es rico porque ahorra mucho y prefiere pasar sus tardes en casa viendo películas que saliendo a gastar: "Mis amigos me dicen que soy el rico más pobre. Es verdad que no soy de gastar constantemente".