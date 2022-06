El Govern invertirà més de 46 milions en la modernització del tram de Rodalies entre Silla i Cullera

Aquesta actuació, aprovada en el Consell d'Administració d'Adif, i que està inclosa dins del Pla de Rodalies de la Comunitat Valenciana, ha sigut adjudicada a la Unió Temporal d'empreses (UTE) formada per Tecsa Empresa Constructora y Dragados, i compta amb un termini d'execució de 24 mesos.

Segons el Mitma, aquesta inversió "reafirma" el compromís d'aquest departament i d'Adif per a la millora de les línies de la xarxa convencional a la Comunitat Valenciana, i contribuïx a la consecució de diferents Objectius de Desenvolupament Sostenible, com l'ODS 9 (Indústria, Innovació i Infraestructura) i l'11 (Ciutats i Comunitats Sostenibles).

Com a pas previ, s'instal·larà un tipus de gestió denominat BAB (Bloqueig Automàtic Banalitzat) que permet la circulació de trens per trams de via doble indistintament, per qualsevol de les vies i sentit, amb una "major fluïdesa i capacitat".

Aquesta inversió ja ha sigut adjudicada per un import de quasi 20 milions d'euros i també inclou la renovació de les instal·lacions en el trajecte Cullera-Gandia, sistemes de senyalització i de comunicacions fixes i mòbils, així com el Control de Trànsit Centralitzat (CTC) des de València, subministrament d'energia, edificis tècnics i obres auxiliars.

Entre les principals operacions, destaca la instal·lació de nous enclavaments electrònics en les estacions de Sollana, Sueca, Cullera, Tavernes, Xeraco i Gandia Mercaderies. Aquest últim controlarà a més les estacions de Gandia Viatgers i Gandia Platja i la integració d'aquest en el CTC de València.