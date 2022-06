La Generalitat Valenciana destinarà 45 milions per al Bo Lloguer Jove

Així ho ha anunciat el vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Héctor Illueca, qui ha presentat aquestes ajudes, que el seu objectiu és "facilitar l'emancipació en un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d'ús a la gent jove amb escassos mitjans econòmics, mitjançant l'atorgament d'ajudes directes". Així mateix, ha ressaltat que la Comunitat Valenciana "és la primera comunitat autònoma que començarà a tramitar aquestes ajudes enguany".

El vicepresident ha recordat les últimes dades de l'Observatori d'Emancipació Juvenil en relació a l'habitatge. En el primer semestre de 2021 només un 13,7% dels joves valencians podien deixar la casa familiar per a tindre una pròpia, tenint les dones major dificultat per a independitzar-se.

A més, una persona d'entre 16 i 30 anys a la Comunitat ha de destinar un 64% del seu salari per a pagar el lloguer si s'emancipa en solitari i un 35% si comparteix pis.

Unes dades que ha qualificat de "preocupants" i que es deriven d'una crisi sistémica que afecta als salaris, la temporalitat, el poder adquisitiu i la precarietat de la joventut. "Una precarietat que fa molt difícil emancipar-se als joves i que també els genera ansietats i malalties derivades de les incerteses que els afecten de manera decisiva en la seua salut mental".

Per aquest motiu Héctor Illueca haja destacat "la necessitat d'optar per polítiques que lluiten contra la precarietat de manera decidida", com la nova reforma laboral que ha aconseguit que la meitat dels contractes firmats a l'abril a la Comunitat foren indefinits i que l'atur haja baixat.

El titular d'Habitatge considera que aquests avanços són "una qüestió de voluntat política", com també ho és el Bo Jove hui presentat que demostra "el nostre compromís per a combatre la precarietat, ajudar els joves a emancipar-se i a donar-los les condicions materials per a construir un futur digne".

La quantia màxima d'ajudes que es concedirà en 2022 serà inicialment de 22.8000.000 euros, corresponent la seua aportació al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

El Bo Lloguer Jove es dissenya com una ajuda de 250 euros mensuals per a les persones joves que no superen els 35 anys. Es tracta d'una ajuda total de 6.000 euros repartida en 24 mensualitats amb la qual es pretén facilitar l'emancipació d'aquest col·lectiu, així com contribuir a evitar o ralentir el repte demogràfic.

En l'acte també han intervingut el secretari general d'Agenda Urbana i Habitatge del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, David Lucas, i per part de la Conselleria el secretari autonòmic de Vivenda i Funció Social, Alejandro Aguilar, i la directora general d'Emergència Habitacional, Pura Peris.

La presentació ha comptat amb l'assistència de representants del Consell Valencià de la Joventud, l'Institut Valencià de la Joventut, FAGA, la Unió de Consumidors UCCV, dels sindicats UGTPV, CCOO i Intersindical, així com directius i tècnics de les Mancomunitat Ribera Alta, Torrent i les oficines Xaloc de Gandia i Ontinyent

REQUISITS

La directora general d'Emergència Habitacional, Pura Peris, ha explicat les bases d'aquesta convocatòria de subvencions, que es concediran de forma directa, atenent a la mera concurrència dels requisits establits per a ser persona beneficiària, sempre que existisca consignació pressupostària.

Es podran beneficiar d'eixes ajudes les persones majors d'edat, amb menys de 35 anys o amb eixa edat en sol·licitar-la, ser titular o estar en condicions de subscriure un contracte d'arrendament, l'habitatge o habitació haurà de ser la seua residència habitual i permanent durant tot el període pel qual es concedisca l'ajuda.

El lloguer o preu de cessió de l'habitatge haurà de ser igual o inferior a 600 euros mensuals, mentre que en el cas de lloguer d'habitació aquesta renda s'estableix com a màxim en 300 euros mensuals. Les bases establixen un quadre de preus màxims segons la ubicació dels immobles. Així mateix, no seran subvencionables les despeses generals, fiances, servicis, tributs, o càrregues.

L'ajuda es concedirà per un termini de dos anys i les persones beneficiàries estaran obligades a comunicar a la Conselleria d'Habitatge qualsevol modificació de les condicions o requisits que van motivar la concessió del Bo Lloguer Jove.

DEMANDA SOCIAL

A més, Héctor Illueca ha destacat que aquesta convocatòria inclou una demanda social: "No es requerirà tindre ja firmat el contracte de lloguer quan es demane l'ajuda i es podrà avançar l'equivalent de fins a dos mensualitats per a ajudar els jóvens a accedir amb solvència suficient a un lloguer digne, evitant deixar ningú arrere".

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà a partir de l'endemà al de la publicació de l'orde en el DOGV i romandrà obert fins al 31 d'octubre de 2022.

La sol·licitud i la documentació requerida es formalitzarà mitjançant un formulari emplenat electrònicament que estarà disponible en la pàgina web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, amb tota la informació i documentació de la convocatòria.

Els ajuntaments i mancomunitats per si o a través de les oficines de la Xarxa Xaloc; així com les oficines del Programa Xarxa Jove, desenvolupat per l'Institut Valencià de la Joventut, podran presentar sol·licituds telemàticament mitjançant certificat digital, en nom de les persones interessades que els autoritzen mitjançant un formulari.

En el cas que l'import global destinat a aquestes ajudes fora ampliat, s'obriria de nou el termini de presentació de sol·licituds.