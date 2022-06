Matthew Morrison, actor de 'Glee', despedido del programa que presentaba por la denuncia de una concursante

La ya denominada maldición Glee vuelve a hacer de las suyas. Un protagonista más de la serie está involucrado en un escándalo. Esta vez es Matthew Morrison, quien interpretaba al profesor Will Schuester, que ha sido despedido de uno de sus trabajos por una polémica conducta.

El actor de Glee, de 43 años, sorprendió a los seguidores del programa So You Think You Can Dance, del cual era presentador, al abandonar sin previo aviso. Los espectadores comenzaron a especular y crear todo tipo de teorías que pudieran dar una explicación.

Recientemente han confirmado al medio estadounidense People que el actor habría sido echado por la productora tras recibir la denuncia de una concursante. La mujer aseguraba que el presentador tuvo un comportamiento inapropiado con ella a base de mensajes comprometidos.

Según revelan, Morrison recurrió a "mensajes directos coquetos en las redes sociales" para conquistarla. "Se sintió incómoda con el tono de sus comentarios y acudió a los productores, quienes luego involucraron a Fox. Fue despedido después de que hicieran su propia investigación", aseguran desde el medio.

Esos mensajes no llegaron a más, pues se intuye que "no tuvieron relaciones sexuales", al igual que "nunca se conocieron fuera del plató". Lo que está claro es que su conducta ya le ha costado su puesto de trabajo, aunque podría tener más consecuencias a nivel personal y familiar.