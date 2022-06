El 81% dels valencians té dificultats per a aconseguir que li atenguen en el seu centre de salut, segons Facua

D'ells, un 59,3% manifesten que per a poder contactar han d'insistir molt i un 19% que és "impossible" contactar. Una vegada s'estableix contacte i per a aconseguir atenció mèdica, el 37,1% manifesta que li resulta molt "complicat" i que han d'insistir molt, un 47,1% solen tindre dificultats però els acaben atenent. Només el 15,8% assenyala que sempre són atesos quan ho necessiten, ha detallat Facua en un comunicat.

A més, el 54,5% dels 563 enquestats diu que quan acudeix al metge de capçalera ha d'esperar entre 15 i 30 minuts per a ser atesos, el 25,9% que espera entre 30 i 60 minuts i el 4,6% més de 60 minuts d'espera. Només el 14,9% afirma que els atenen puntualment.

El 45,3% dels enquestats considera que no és adequat el termini per a obtindre una cita amb el metge de capçalera, que és un termini excessiu i que mai té cita abans de dos setmanes.

El 38,4% considera que sí és adequat i que sol obtindre cita en menys d'una setmana. Hi ha un 16,3% d'enquestats que creuen que és totalment inadequat i que passa molt temps fins que arriba la cita, un mes o més.

Quant al temps que dedica el metge a l'atenció el 53,1% manifesta que és l'adequat, mentre que el 36,6% a vegades ho veu correcte però unes altres creu que és poc. Només el 10,3% creu que s'hauria de dedicar més temps a atendre a cada pacient.

ATENCIÓ AL CENTRE DE SALUT

En el cas de l'atenció primària, al 48,0% dels usuaris manifesten que en alguna ocasió els ha atès un professional diferent, al 38,5% li atén el mateix professional i només el 13,5% és habitual que li atenguen professionals diferents.

Per al cas de l'atenció telefònica, el 49,6% indica que pot comptar amb la mateixa facilitat els símptomes que de manera presencial i el 50,4% no té la mateixa facilitat. D'altra banda, el 60,4% afirma entendre els consells i prescripcions mèdiques per telèfon amb la mateixa facilitat que de manera presencial, i per contra 39,6% no entenen amb la mateixa facilitat telefònicament els consells i prescripcions mèdiques per telèfon.

Així, el 62,7% dels enquestats no se sent igualment satisfet amb l'atenció presencial com amb la telefònica, i només el 37,3% se sent igualment satisfet amb les dos.

El 69,1% dels enquestats no nota cap limitació per part dels metges per a prescriure medicaments, mentre que el 18,7 alguna vegada no li han prescrit alguns i el 12,3% si ha tingut limitació en la prescripció de medicaments. I sobre la millora per a l'obtenció o renovació de medicaments en la farmàcia en relació al que succeïa abans de la pandèmia el 50,8% si ha notat millorança el 49,2% no l'ha notat.

ATENCIÓ AMB L'ESPECIALISTA

En el cas de l'atenció especialitzada, el 55,2% considera que no es restringeix o limiten les derivacions a l'especialista, el 21,7% a voltes li han posat impediments per a derivar i el 23,1% si que considera que el seu metge restringeix o troba limitacions per a ser derivat a l'especialista.

En l'atenció especialitzada el 74,1% dels pacients considera que passa molt temps fins que arriba la cita amb l'especialista un mes o més. El 14% que obté cita abans d'un mes, el 5,5 sol obtindre-la en una setmana i 6,4% no l'ha necessitat.

LA MAJORIA ESPERA MÉS DE 180 DIES PER A OPERAR-SE

Per a intervencions quirúrgiques, el 50,3% dels enquestats no l'ha necessitat. D'aquells que sí han necessitat una intervenció quirúrgica, el 29,5% han hagut d'esperar més de 180 dies, el 10,5% abans de 180 dies, el 7,6% abans de 90 dies i solament el 2,1% dins dels 30 dies. La gran majoria dels enquestats que han necessitat una intervenció (el 59%) han hagut d'esperar més de 180 dies per a la intervenció quirúrgica.

El 44,4% dels enquestats no ha necessitat obtindre consells del seu metge sobre problemes de salut mental. Dels quals si ho han necessitat, el 21,1% mai ha rebut consells d'aquest tipus, el 18,8% sí els ha rebut i el 15,6% a vegades els ha pogut obtindre.

RECLAMACIONS I PARTICIPACIÓ

El 75,8% dels enquestats mai ha posat una reclamació per demora en atendre tant centres de salutació com a hospital o per temps d'atenció, mentre que el 24,2% si ha presentat reclamacions.

El 95,9% dels enquestats no ha considerat o posat una reclamació per un tracte discriminatori per orientació sexual, lingüística, raça o religió, mentre que el 4,1% si que ha considerat o posat una reclamació per açò.

Sobre la participació, el 87,4% dels enquestats desconeix la possibilitat que la ciutadania participe en els Consells de Salut de cada centre de salut. Mentre que el 12,6% si que ho coneixia. Així el 71,4% participaria en el Consell de salut del seu centre de salut, mentre que el 28,6% no ho faria.