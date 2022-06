Los taxistas de Madrid siguen con su lucha contra los VTC: "Nos están robando el trabajo"

Desde primera hora de este miércoles, cientos de taxistas han tomado las calles del centro de Madrid para pedirle al Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso que retire el proyecto de Ley de Transportes que permite que los Vehículos de Transporte con Conductores (VTC) puedan seguir operando en la capital a partir del próximo mes de octubre sin acceder a las condiciones reservadas en exclusiva al taxi. "Nos están robando el trabajo, estamos pagando tasas que ellos tienen exentas", han denunciado varios de ellos a 20minutos.

Estos profesionales de la conducción han dejado sus vehículos en el carril central del paseo del Prado entre la plaza de Neptuno y la plaza de Cibeles y han comenzado una manifestación a pie por la calle de Alcalá con destino final la Puerta del Sol, frente a la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, presidida por una pancarta con la leyenda "Por el cumplimiento de la ley. 1 VTC/30 taxis. No más VTC".

La organización que ha convocado esta marcha es la Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM) donde su presidente, Julio Sanz, ha manifestado al comienzo de la concentración que "la norma de Ayuso es un atropello más de este Gobierno que quiere hacer un traje a medida, una norma fuera de regulación y fuera de los regímenes sancionadores a las VTC".

"Lo que implica la ley de Transporte es una alfombra roja para tres o cuatro oportunistas, plataformas, que agrupan miles de coches VTC como si fuesen taxis. Nos venden que se puede convivir cuando lo que hay que hacer es diferenciar el taxi, que es un servicio público de interés general, y lo otro son otras cosas. En Madrid hay 9.000 coches negros dando vueltas y contaminando sin tener ninguna regulación", ha añadido.

El objetivo de esta nueva ley es que los VTC puedan seguir operando por la capital a partir del próximo mes de octubre tras la finalización de los periodos temporales que preveía el denominado 'Decreto Ábalos', pero sin acceder a las condiciones en exclusiva al taxi, como la recogida en la calle o las paradas específicas.

La disposición transitoria única del citado real decreto-ley establece que "durante los cuatro años siguientes a su entrada en vigor, los titulares de este tipo de autorizaciones podrán continuar prestando servicios de ámbito urbano".

Manuel lleva 10 años en el mundo del taxi, desde que compró la licencia por 145.000 euros. Durante el primer año tuvo contratado un conductor, pero las cuentas no salían. Tuvo que dejar su trabajo. "El taxi siempre me ha dado una oportunidad laboral que otros trabajos nunca me han dado, al ser mío", señala este taxista, que añade que "ellos llevan pagando tasas de las que las VTC están exentas".

"Nos sentimos engañados por la Comunidad de Madrid, esto trata de diferenciar a unos de los otros. Pero cuando unos tienen privilegios por intereses externos es cuando vienen los problemas. Nos dijeron que se iban a reunir con nosotros, pero seguimos esperando una respuesta", sostiene Isabel, una taxista con más de 14 años de experiencia.

Cumplir el 1 VTC/30 taxis

La caravana de taxis arrancaba su marcha hacia Sol al grito de "Ayuso, abuso" y con cuatro 'costaleros' cargando un paso compuesto por una montaña de billetes con la cara de la presidenta en la que se le acusa de "venderse" a los VTC.

"La ley estatal establece que la ratio debe ser 1 VTC por cada 30 taxis, pero en Madrid esto se incumple. Ahora mismo es 1/2. Lo que quiere aprobar Ayuso no contempla días de descanso ni horarios de trabajo para los VTC. Así no se puede competir. Pretendemos que las leyes se adapten en beneficio de todos, no en beneficio de tres o cuatro", explica Sanz

Madrid no lo ve "justificada"

Por su parte, la Comunidad de Madrid ha indicado que no ve "justificada" la movilización que protagoniza el sector del taxi y ha insistido en que sigue abierta al diálogo. Así lo ha manifestado el consejero de Transportes e Infraestructuras, David Pérez, en una entrevista en Telemadrid, en la que ha puesto el foco en que el Gobierno regional ha tenido que regular a los VTC porque en octubre se les terminaba el plazo para seguir ejerciendo su actividad.

"No se legisla contra el taxi sino para que los 8.000 VTC que hay en la región puedan seguir haciendo su trabajo", ha recalcado Pérez, quien ha garantizado que cuando terminen estas protestas para seguir hablando, especialmente en la negociación de los reglamentos que son "lo que importa".