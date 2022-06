La picor vaginal afecta a 3 de cada 4 dones en algun moment de la seua vida

Sobre aquest tema, explica que a la vagina existeixen milions de bacteris que constitueixen la flora vaginal. Però l'equilibri de la flora vaginal és "molt fràgil" i es pot trencar quan hi ha canvis hormonals, durant la menstruació, l'embaràs i la menopausa o per estrés, determinats medicaments o malalties. Quan eixe equilibri es trenca, poden aparéixer infeccions que produeixen l'alteració del flux vaginal, i les pròpies picors o molèsties vaginals.

La picor vaginal pot tindre com origen alguna infecció per fongs, però també l'atròfia en la menopausa, certs trastorns de la pell: com la psoriasis, els èczemes o el liquen; o algunes malalties de transmissió sexual (MTS) poden li les causants de la pruïja.

Altres causes, poden ser la irritació de la vulva per una neteja excessiva de la zona vaginal o per utilitzar productes d'higiene que incloguen components massa agressius, i fins i tot portar roba massa ajustada o amb teixits poc transpirables pot ser la causa.

No obstant açò, destaca que existeixen una sèrie d'hàbits saludables que poden ajudar a previndre o alleujar la picor a la vagina. "Una bona mesura pot ser evitar les dutxes vaginals i el llavat excessiu de la zona, ja que aquesta pràctica pot alterar la flora vaginal normal.

Una altra recomanació és netejar la zona sempre des de davant cap a darrere amb l'objectiu d'evitar que els bacteris de l'intestí produïsquen infeccions vaginals o d'orina. Finalment, altres senzills hàbits com usar roba interior de cotó, canviar-se sovint de compresa o evitar pantalons molt ajustats poden ajudar a previndre la picor vaginal.