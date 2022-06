El 81% de los valencianos tiene dificultades para lograr que le atiendan en su centro de salud, según Facua

De ellos, un 59,3% manifiestan que para poder contactar tienen que insistir mucho y un 19% que le es "imposible" contactar. Una vez se establece contacto y para conseguir atención médica, el 37,1% manifiesta que le resulta muy "complicado" y que deben insistir mucho, un 47,1% suelen tener dificultades pero que les acaban atendiendo. Sólo el 15,8% señala que siempre son atendidos cuando lo necesitan, ha detallado Facua en un comunicado.

Además, el 54,5% de los 563 encuestados dice que cuando acude al médico de cabecera tiene que esperar entre 15 y 30 minutos para ser atendidos, el 25,9% que espera entre 30 y 60 minutos y el 4,6% más de 60 minutos de espera. Sólo el 14,9% afirma que les atienden puntualmente.

El 45,3% de los encuestados considera que no es adecuado el plazo para obtener una cita con el médico de cabecera, que es un plazo excesivo y que nunca tiene cita antes de dos semanas.

El 38,4% considera que sí es adecuado y que suele obtener cita en menos de una semana. Hay un 16,3% de encuestados que creen que es totalmente inadecuado y que pasa mucho tiempo hasta que llega la cita, un mes o más.

Respecto al tiempo que dedica el médico a la atención el 53,1% manifiesta que es el adecuado, mientras que el 36,6% a veces lo ve correcto pero otras cree que es poco. Sólo el 10,3% cree que se debería dedicar más tiempo a atender a cada paciente.

ATENCIÓN EN EL CENTRO DE SALUD

En el caso de la atención primaria, al 48,0% de los usuarios manifiestan que en alguna ocasión les ha atendido un profesional distinto, al 38,5% le atiende el mismo profesional y sólo el 13,5% es habitual que le atiendan profesionales distintos.

Para el caso de la atención telefónica, el 49,6% indica que puede contar con la misma facilidad los síntomas que de manera presencial y el 50,4% no tiene la misma facilidad. Por otra parte, el 60,4% afirma entender los consejos y prescripciones médicas por teléfono con la misma facilidad que de manera presencial, y por el contrario 39,6% no entienden con la misma facilidad telefónicamente los consejos y prescripciones médicas por teléfono.

Así, el 62,7% de los encuestados no se siente igualmente satisfecho con la atención presencial como con la telefónica, y solo el 37,3% se siente igualmente satisfecho con ambas.

El 69,1% de los encuestados no nota ninguna limitación por parte de los médicos para prescribir medicamentos, mientras que el 18,7 alguna vez no le han prescrito algunos y el 12,3% si ha tenido limitación en la prescripción de medicamentos. Y sobre la mejora para la obtención o renovación de medicamentos en la farmacia en relación a lo que sucedía antes de la pandemia el 50,8% si ha notado mejoría el 49,2% no la ha notado.

ATENCIÓN CON EL ESPECIALISTA

En el caso de la atención especializada, el 55,2% considera que no se restringe o limitan las derivaciones al especialista, el 21,7% a veces le han puesto impedimentos para derivar y el 23,1% si que considera que su médico restringe o encuentra limitaciones para ser derivado al especialista.

En la atención especializada el 74,1% de los pacientes considera que pasa mucho tiempo hasta que llega la cita con el especialista un mes o más. El 14% que obtiene cita antes de un mes, el 5,5 suele obtenerla en una semana y 6,4% no la ha necesitado.

LA MAYORÍA ESPERA MÁS DE 180 DÍAS PARA OPERARSE

Para intervenciones quirúrgicas, el 50,3% de los encuestados no la ha necesitado. De aquellos que sí han necesitado una intervención quirúrgica, el 29,5% han tenido que esperar más de 180 días, el 10,5% antes de 180 días, el 7,6% antes de 90 días y solo el 2,1% dentro de los 30 días. La gran mayoría de los encuestados que han necesitado una intervención (el 59%) han tenido que esperar más de 180 días para la intervención quirúrgica.

El 44,4% de los encuestados no ha necesitado obtener consejos de su médico sobre problemas de salud mental. De los que si lo han necesitado, el 21,1% nunca ha recibido consejos de este tipo, el 18,8% sí los ha recibido y el 15,6% a veces los ha podido obtener.

RECLAMACIONES Y PARTICIPACIÓN

El 75,8% de los encuestados nunca ha puesto una reclamación por demora al atender tanto centros de saludo como hospital o por tiempo de atención, mientras que el 24,2% si ha presentado reclamaciones.

El 95,9% de los encuestados no ha considerado o puesto una reclamación por un trato discriminatorio por orientación sexual, lingüística, raza o religión, mientras que el 4,1% sí que ha considerado o puesto una reclamación por ello.

Sobre la participación, el 87,4% de los encuestados desconoce la posibilidad de que la ciudadanía participe en los Consejos de Salud de cada centro de salud. Mientras que el 12,6% si que lo conocía. Así el 71,4% participaría en el Consejo de salud de su centro de salud, mientras que el 28,6% no lo haría.