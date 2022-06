Naix l'associació aeroespacial de la Comunitat Valenciana Espai Areo

Els objectius d'aquesta col·laboració es basen a "reforçar la coordinació de les seues activitats, enfortir les seues capacitats gràcies al coneixement compartit i impulsar la seua visibilitat a nivell nacional i internacional", expliquen els impulsors de la iniciativa en un comunicat.

La creació d'aquesta entitat respon una situació conjuntural com és la fase d'expansió contínua que travessa la indústria de l'espai en l'escenari global. Les empreses de la Comunitat Valenciana aposten ara per "afermar la seua relació a través del clúster per a millorar la seua competitivitat en un mercat a l'alça".

Entre les companyies que han llançat el projecte es troben algunes amb una llarga trajectòria en el sector aeronàutic i espacial, així com altres firmes més joves que ofereixen solucions disruptives.

El president d'Espai Aero i CEO de Comet Ingeniería, Pepe Nieto, destaca que "les pimes del sector espacial a la Comunitat Valenciana estan experimentant un creixement sense igual, per açò és el moment perfecte per a unir-nos com a associació amb finalitats sinèrgiques, intentant conjuminar igualment els esforços de les empreses aeronàutiques valencianes en aquests sectors clau per al desenvolupament industrial i tecnològic, i la creació d'ocupació d'alt valor afegit".

Aquesta associació naix amb la vocació de compartir i atraure coneixements i experiències molt valuoses per als seus membres, així com de defendre sota una única veu els interessos comuns davant els diferents stakeholders.

"A la Comunitat Valenciana, comptem amb empreses aeroespacials molt potents i competitives que, si caminen de la mà, tenen l'oportunitat de consolidar les seues fortaleses i beneficiar directament al teixit industrial i tecnològic autonòmic, generant ocupacions qualificades i know how", assegura el vicepresident d'Espai Aero i director de Desenvolupament de PLD Space, Raúl Verdú.

El secretari d'Espai Aero i CEO d'Arkadia Space, Francho García, recorda que la indústria aeroespacial, "un sector estratègic i d'alt valor afegit", suposa quasi un 7% del PIB industrial d'Espanya. "Des d'Espai Aero, volem que la Comunitat Valenciana represente un alt percentatge d'eixa facturació, i anem a treballar per açò juntament amb les institucions, universitats i centres d'investigació", afirma.