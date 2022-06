Garzón y Belarra escenifican las diferencias de Unidas Podemos en torno a los contratos para organizar la Cumbre de la OTAN

Continúan las discrepancias entre los ministros de Unidas Podemos en torno a los contratos adjudicados por el Gobierno para la celebración de la Cumbre de la OTAN en Madrid a finales del mes de junio. Mientras que el ministro de Consumo y coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha defendido este miércoles la “transparencia” y “pulcritud” de los mismos, la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, ha criticado el gasto destinado para acoger la Cumbre.

En una entrevista para RNE, Garzón ha dejado claro que no comparte la acusación de Podemos sobre la adjudicación "a dedo" de 37 millones de euros para la celebración de la reunión de la Alianza Atlántica. "Es Podemos quien tiene que acreditar por qué ha hecho esa afirmación, desde luego yo no la comparto", ha afirmado después de asegurar que no tiene ninguna duda sobre la transparencia de los contratos en cuestión. "Son contratos de acuerdo a la ley y, por lo tanto, hay una pulcritud administrativa plena", ha señalado. En la misma línea se pronunció este martes la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, que también se desmarcó de las críticas de Podemos al enfatizar que los documentos "cumplen con todos los requisitos de legalidad".

La ministra de Derechos Sociales, en cambio, ha insistido en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso de los Diputados en criticar el gasto que supone la Cumbre de la OTAN. Aunque no se ha referido directamente a la adjudicación de los contratos sin concurso público arrojada por la formación morada, ha cuestionado el destino de dicho montante económico, así como los planes de elevar el gasto militar anunciados por el presidente Pedro Sánchez, quien se ha comprometido a seguir subiendo el presupuesto en Defensa hasta el 2% del PIB. Bajo el criterio de Belarra, ese gasto debería destinarse a otros fines sociales, tales como mejorar el Ingreso Mínimo Vital o desplegar un abono mensual al transporte público de 10 euros.

Otra de las diferencias patentes entre los ministros de Unidas Podemos es su posible asistencia o no a la Cumbre. Mientras ni Díaz ni Garzón han desvelado todavía si acudirán -lo condicionan a la disponibilidad de sus agendas- Belarra sí asegura que no asistirá.

En todo caso, ha añadido que su ausencia es "lo de menos", pues lo relevante es si España "se va a plegar como país a esas imposiciones externas" para aumentar el gasto militar, algo que a su juicio "no quiere la ciudadanía". De esta forma, la líder de Podemos ha recalcado que su formación rechaza la participación de España como "anfitrión" en la Cumbre de la OTAN, porque entiende que el dinero para organizar el evento hace falta para apoyar otras prioridades.

Apoyo al Gobierno de coalición

A pesar de que el coordinador general de Izquierda Unida ha expresado con claridad la postura de su formación hacia la OTAN, Garzón ha querido restar importancia a las palpables diferencias que existen en el seno del Ejecutivo. "Soy coordinador de una fuerza política que se fundó en 1986 al calor de las movilizaciones de la OTAN. En la cultura política de Izquierda Unida siempre ha estado la conciencia de que la OTAN no es un instrumento que vaya a resolver los problemas que necesitamos resolver en una línea de paz y de solidaridad entre los pueblos, pero nosotros formamos parte de un espacio político donde no todos pensamos igual", han sido sus palabras.

"Tenemos claro que nuestro compromiso es el Gobierno de coalición, es lo que hemos asumido para tener una priorización de políticas que beneficien a la clase trabajadora y, por lo tanto, esas otras diferencias que existen en otras dimensiones no afectan ni ponen en peligro el Gobierno de coalición", ha explicado.