'La caravana de les flors' homenatja a Sant Miquel dels Reis "la lluita pels drets d'identitat sexual"

De l'evolució en la lluita del col·lectiu LGTBI+ per reconéixer la diversitat i de les noves formes, més fluïdes, d'enfrontar-se a la relació amb els altres i amb un mateix, parla aquest espectacle de Bramant Teatre per a la Direcció general de Cultura i Patrimoni.

Sobre un escenari instal·lat en el centre del claustre sud de Sant Miquel dels Reis, el públic troba una caravana, referència al carro i als antics camions en els quals viatjava La Barraca, el grup de teatre ambulant que van muntar Federico García Lorca i Eduardo Ugarte per a portar les arts escèniques a xicotets pobles durant la Segona República, explica la Conselleria de Cultura en un comunicat.

D'ella descendeix una 'troupe' formada per huit joves que porten vaporoses camises transparents, vaquers amb història, vestits de lluentons, minifaldes, elegants jupetins, etc. El seu aspecte és tan variat com la seua bellesa o la seua identitat i hi ha especialistes en danses urbanes, música, poesia i interpretació.

Aprofitant "la diversitat de talents i la frescor del jove elenc", la comèdia va reflectint les vivències i reflexions de les noves generacions del col·lectiu, si se senten referents o com creuen que han de ser les pròximes fases de la lluita per la igualtat de drets. I les escenes teatrals s'alternen amb la projecció en una gran pantalla mòbil de testimoniatges audiovisuals de membres del grup Gent Gran de Lambda. "Un relat -prossegueix- que planteja un contrast generacional de com s'ha avançat i el que falta per aconseguir".

El guió és de Jerónimo Cornelles i Guadalupe Sáez, i els artistes són Raisha Cosima, Saphira Cosima, Candela Mora, Elsa Moreno, Javi Nadal, Víctor Mula, Mire Muñoz i Liz Dust. Els dies de funció són del 9 al 12 de juny a les 22.00 hores.