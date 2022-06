El Telediario de Ana Blanco en la feria del libro y lo que plasma sobre cómo hemos cambiado

En momentos cruciales, o en instantes en los que había algo que promocionar (véase cuando se inauguró La ciudad de las artes y las ciencias de Valencia), los Telediarios salen del plató de Torrespaña y se plantan en la calle. El objetivo es ir allá donde está la noticia, estar en el lugar en el que está aconteciendo el hecho relevante de la jornada. Pero, tradicionalmente, en estos casos, simplemente se trasladaba una versión portátil del decorado habitual del informativo al epicentro noticioso. El presentador seguía sentado en la mesa, y al fondo, muy al fondo, se veía lo más icónico del espacio exterior desde el que se emitía.

El Telediario se iba de bolo, pero no se colocaba literalmente a ras de suelo. ¿Por qué no convertir el lugar noticioso literalmente en el plató? La tecnología no siempre lo ha permitido, pero ahora sí. El presentador ya no está atado a la mesa y el micrófono ya no está atado a un cable. Convierte la calle es tu propio plató. Es lo que ya lleva haciendo años TVE con espacios informativos especiales. También en momentos más cotidianos. Así hemos visto a la cadena pública desde trasladar su principal informativo a un colegio hasta acudir a la madrileña feria del libro este mismo martes. Ana Blanco moviéndose por la feria como una lectora más. Preguntando a los que se encuentra en su camino.

La mejor realidad aumentada sigue siendo la verdadera calle. En una época en la que la tecnología homogeneiza toda la programación, todos los decorados son muy parecidos y hasta las cadenas repiten grafismos y formas de comunicar, la creatividad artesanal de siempre es la que consigue narrar mejor la historia y hacerlo diferenciándose del resto. También en los informativos, que intentan actualizarse en tiempos de programas de televisión-evento y, de esta forma, se han percatado de que hay protocolos que están para evolucionarlos. El periodista ya no está obligado a llevar un escritorio a cuestas, ni siquiera necesita una pantalla de led como fondo, directamente puede bajar del escenario para pisar literalmente el contexto que protagoniza o protagonizará la actualidad.

Pero no basta con convertir el exterior en un simple decorado estático, TVE lleva años acertando en el cometido de enriquecer la crónica de la actualidad poniendo al periodista y su curiosidad a moverse por el lugar que protagoniza o representa el acontecimiento noticioso. Esta vez, la feria del libro. Otra forma de acercar la lectura y sus escritores a la audiencia generalista. Llevando la tele a la feria del libro como si TVE fuera un curioso peatón más. Sin grandes pompas, sin necesidad de imágenes aéreas que se mueven al ritmo de efectistas músicas, simplemente paseando en plano corto. La propia Ana Blanco mezclándose con la gente. Algunos curiosos mirando cómo graba TVE, pero muchos seguían impertérritos su camino en busca de ese libro o la firma de ese autor. Sólo mirando a las cámaras de reojo. En otra época, la audiencia se hubiera arremolinado más para ver a la tele y verse en la tele, ahora estamos tan rodeados de pantallas que vivimos más inmunes a toda la parafernalia televisiva. Toda una ventaja para contar la historias y colarse allá donde el presentador del Telediario no podía llegar en directo (o falso directo) antes. Toda una ventaja para atreverse a tocar la calle y la sociedad, nuestra sociedad, como nunca.

Amplía este artículo en formato podcast