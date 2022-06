Caos en los aeropuertos británicos: vuelos cancelados, miles turistas en tierra y graves acusaciones a las aerolíneas

El caos continua en los aeropuertos de Reino Unido, donde un 20% de los vuelos se están viendo afectados. Dominic Raab, viceprimer ministro británico ha condenado a las aerolíneas por la "falta de preparación" y por embolsarse el dinero de los turistas sin tener suficiente personal para ofrecer los viajes a pesar de haberles brindado apoyo de 8 mil millones de libras, según informa el Daily Mail.

Varias compañías aéreas han visto afectados sus servicios. Una de ellas, British Airways, que ha cancelado hoy al menos 124 vuelos de corta distancia en el aeropuerto de Heathrow en Londres, aunque dijo que los pasajeros recibieron un aviso previo, mientras que EasyJet canceló al menos 31 vuelos en Gatwick con destino a lugares como Italia, España, Cracovia o Polonia. Los retrasos en los vuelos están entorno a los 50 minutos.

Mientras los sindicatos y el Partido Laborista se quejan de que el Gobierno no ha brindado suficiente apoyo al sector, Dominic Raab ha dicho que el secretario de Transporte, Grant Shapps, había estado hablando con la industria durante meses sobre el retorno de la demanda, advirtiendo que "esto llegará y que debe asegurarse de tener su contratación en su lugar". Por otro lado ha acusado a las aerolíneas de no haber "hecho el reclutamiento que deberían y haber seguido el consejo que les dio el Secretario de Transporte".

El secretario de Transporte ha advertido a las empresas de turismo que no reserven en exceso vuelos y vacaciones por temor a que el caos en los viajes se prolongue hasta el verano, y ha declarado que las escenas de los últimos días en las que los viajeros lloran "no deben volver a ocurrir". También acusó a los operadores de 'sobreventas serias' de viajes que no pudieron entregar debido a una crisis de escasez de personal.

Vuelos "abandonados"

Uno de los incidentes que se ha producido en medio de este caos ha sido el de un avión de la compañía Tui, en el aeropuerto deManchester. El piloto se vio obligado a llamar a la policía para ayudar a cientos de pasajeros a desembarcar de un avión "abandonado" después de quedarse sentados en la pista durante tres horas debido a la escasez de personal.

Los turistas quedaron a bordo del avión el lunes por la noche, cuando el vuelo debía despegar hacia Tenerife, antes de que la tripulación llamara a los oficiales. Las familias ya se habían retrasado unas horas en abordar el avión, que debía partir a las 5:50 p. m., y finalmente subir a la nave a las 7 p. m.

El personal de tierra tardó tanto en cargar el equipaje que el vuelo se canceló antes de 'abandonarlos'. Luego, los pasajeros quedaron atrapados esperando dentro del avión caliente durante tres horas antes de que la policía los ayudara a bajar a las 10 p.m.

Mientras tanto, a los pasajeros que reservaron un vuelo de Vueling desde Gatwick se les dijo que el avión partió vacío debido a retrasos en el aeropuerto de West Sussex. Se trata del vuelo VY6209, que debía despegar con destino a la ciudad italiana de Florencia a las 20:20 horas del pasado lunes. Pero el Airbus A319, que puede transportar hasta 144 pasajeros, salió casi dos horas tarde sin nadie a bordo para el vuelo.

La semana pasada, easyJet dijo que eliminaría 200 vuelos durante las vacaciones de mitad de período, lo que afectaría a 30.000 viajeros. Los expertos predicen que la interrupción empeorará el próximo fin de semana festivo, con aún más vuelos programados, y podría incluso durar hasta las vacaciones escolares de verano.

Prolongación ininterrumpida

Según un documento informativo interno, Airlines for Europe, la asociación de aerolíneas más grande del continente, espera que la interrupción se prolongue "durante una buena parte de la temporada de verano".

Los expertos dicen que solo se evitará si los operadores ofrecen salarios más altos y los ministros aceleran aún más las verificaciones de antecedentes por las que debe pasar el nuevo personal. Sin embargo, el viceprimer ministro ha dejado claro que se reunirán "nuevamente con los aeropuertos, las aerolíneas y los operadores de tierra para averiguar qué salió mal y cómo planean terminar con la racha actual de cancelaciones y retrasos".

“A pesar de las advertencias del gobierno, los operadores sobrevendieron seriamente vuelos y vacaciones en relación con su capacidad de entrega. Esto no debe volver a suceder y todos los esfuerzos deben dirigirse a que no se repita durante el verano” ha concluido Dominic Raab.