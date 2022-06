Tania Llasera manda un mensaje más allá del 'body positive': "Disfruto todos mis cuerpos"

Qué difícil es a veces aceptar nuestro cuerpo tal y como es. Ya sea por lo que vemos como normativo o por ciertos comentarios o por una mirada en un mal día ante el espejo, es muy complicado verse cada día radiante. Y de esto mismo ha querido hablar Tania Llasera, quien en más de una ocasión se ha pronunciado a favor del pensamiento body positive, por una antigua fotografía rescatada.

La presentadora ha explicado que, de una manera casual y sencilla, se ha "topado con unas fotos en el móvil" de su suegro y que al revisarlas le ha hecho "mucha ilusión" verse "hace tanto tiempo en fotos desconocidas" para ella. Porque los cuerpos cambian con el paso de los años y no por ello uno es mejor que otro, solo acordes a la edad que vamos sumando.

"No publico esta foto para que me comparéis con mi cuerpo actual", ha comenzado diciendo Llasera, de 42 años, que en la instantánea está tumbada en un velero y acompañada de su cuñada Inés, añadiendo: "Y quería compartir que no prefiero mi físico anterior, ni el que habito ahora".

"Tan solo estoy contenta y satisfecha de haber vivido y disfrutado todos mis cuerpos, que son el mismo. Mi cuerpo funciona, me ha dado muchas alegrías y dos hijos maravillosos", ha incidido la bilbaína, recordando siempre que es madre de José Bowie y Lucía Lennox, de seis y cuatro años, respectivamente.

"El body positive está bien, pero la neutralidad corporal me parece más acertada en mi caso. No es quererse a la fuerza, es aceptarse siempre", ha argumentado Llasera, que habla de entender los cuerpos simplemente como aquello que son.

"Esta foto es de hace una década con mi cuñada Inés a bordo del Gipsy y me hace feliz. Espero que os encontréis tan felices como yo aquí y ahora", ha finalizado.