Cuatro años y un día

Mi persona va a hablar. Estad atentos. Os dije que no pactaría con ellos, que no podría dormir por las noches, pero ahora os digo que duermo bien, casi a pierna suelta. Sé que os sorprendió la foto de Pablo abrazado a mí como quien sube a un chopo, pero, ya lo dice Rajoy, “la mejor dieta para un político es comerse sus propias palabras”. ¿Algo que añadir?

También dije por activa y por pasiva que no iba a entenderme con Bildu. Lo dije de muchas formas, “si quiere lo digo cinco o veinte veces durante la entrevista”. Y al final, mirad, Bildu ha pasado a ser un partido importante, un partido con sentido de estado. Todo lo que toco lo convierto en democracia. Otra vez, la dieta de Rajoy me sentó bien.

¿Hablamos de indultos? Me preguntó una vez el famoso publicista con gafas de sol “¿Qué sentido tiene que un político indulte a otro?” Le respondí que ninguno y que eso me daba vergüenza. Quise hacer una ley contra el indulto. Dije muchas veces que no habría indultos, pero, al final, ha tenido que ser así. ¿No es maravillosa la política? Soy inmune a la hemeroteca, a Youtube, a Twitter y a cualquier certificador.

"Tengo más estilo, más presencia y más sentido de estado"

Por cierto, los certificadores fueron duros conmigo en la gestión de la pandemia. Pido un poco de indulgencia. No fue fácil. Digo que somos los primeros en tomar medidas. Me dicen que es falso. Afirmo que España es el país que facilita más información. Me lo niegan. Digo que Oxford nos da un 90 sobre 100 en respuesta a la pandemia y tampoco les gusta. Qué poco respeto. Compro las portadas de muchos periódicos para decir que saldremos más fuertes y tampoco les gusta. Ya no sé que más quieren.

Poner en su sitio a las eléctricas, el paro, la pobreza energética, la inflación y todos los problemas del ciudadano son asuntos que se han complicado a causa de la guerra de Ucrania. Esto no me lo negarán. No me llamen mentiroso, por favor. No necesito defenderme, ya lo hacen otros y lo hacen bien. Buenos chicos. Y chicas. Parece que fue ayer. Cuatro años y un día suena a condena. Pero condena es lo que puede venir: la extrema derecha, el retroceso, la caverna, la cueva, el horror. Seamos cautos. Vigilemos.

Fiaros de mí. Tengo más estilo, más presencia y más sentido de estado. Y -voy a ser sincero por una vez- os aseguro que mis mentiras son mejores que las suyas.