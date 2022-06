L'IVC i Les Arts presenten a La Filmoteca de València la versió cinematogràfica de 'Woyzeck'

Tant la pel·lícula d'Herzog com l'òpera 'Wozzeck' de Berg, estrenada en 1925, estan inspirades en 'Woyzeck', una obra de teatre escrita per Georg Büchner cap a 1836, que va quedar inconclusa en morir el dramaturg alemany, però que després va ser acabada de manera pòstuma en diferents versions per diversos autors, editors i traductors. L'obra de Büchner està basada en la història real del soldat Johann Christian Woyzeck i està considerada com la precursora de l'estil expressionista alemany.

Protagonitzada pel conflictiu i temperamental Klaus Kinski, amic i actor fetitxe de Werner Herzog, 'Woyzeck' explica la història d'un soldat contínuament humiliat pels seus superiors que comet els crims més terribles en ser presa de la gelosia i de la seua contínua sensació de fracàs. La tragèdia personal de Woyzeck entronca a la perfecció amb la galeria de personatges desarrelats i alienats que componen la filmografia del cineasta alemany, explica la Conselleria de Cultura en un comunicat.

A més de confiar en Klaus Kinski com a protagonista d'aquesta tràgica història, Herzog va tornar a comptar amb Eva Mattes, després d'haver treballat amb ella en 'Stroszek' (1977). També es va envoltar del seu habitual equip de producció. El rodatge només va durar 17 dies i es va iniciar als cinc dies d'haver conclòs Herzog el rodatge de 'Nosferatu' (1979), amb Kinski com a actor principal.

El propòsit del cineasta alemany era aprofitar a l'equip, els permisos i la fatiga física i mental de Klaus Kinski, per a transmetre l'extenuant desesperació del personatge del pertorbat i violent soldat Woyzeck.

El cicle 'Les Arts a la Filmoteca' presenta clàssics del cinema que estan inspirats o mantenen connexions amb òperes o espectacles musicals programats pel coliseu valencià. En aquesta ocasió, les versions cinematogràfica i operística de l'obra teatral 'Woyzeck' de Georg Büchner protagonitzen el diàleg que Les Arts i La Filmoteca establixen entre les seues respectives programacions.

Cent anys després de la seua composició, Les Arts presenta per primera vegada en la ciutat de València l'òpera 'Wozzeck', considerada una de les grans obres mestres de la història de la lírica. Sota la direcció musical de James Gaffigan i escènica d'Andreas Kriegenburg, un repartiment de primeres veus interpreta fins al 5 de juny aquest títol imprescindible en el repertori dels grans teatres d'òpera del món.