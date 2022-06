Una mujer de 34 años, en coma tras someterse a una operación estética: "Esta niña se nos va, tiene una infección súper grave"

Silvia, de 34 años, lleva un mes intubada y en coma inducido después de someterse a una operación estética en una clínica privada en Madrid. La familia ha interpuesto una denuncia porque aseguran que los médicos no supieron atenderla ni detectaron la infección que ahora le afecta a varios órganos vitales.

"Ella quería reducirse mamas, pero salió como una propuesta de la clínica, por la que reducían mamas y quitaba grasita de abdomen, de flancos y además se transfería al glúteo" asegura uno de sus familiares.

Al día siguiente de la operación, "tenía fiebre, muchos dolores, no podía dormir y vomitó. La respuesta fue "no te preocupes"". Fue la tercera vez que acudió de urgencia a la clínica cuando le hicieron un electro y llamaron al SAMUR.

"A mi dijeron "esta niña se nos va, tiene una infección super grave expandida por toda la sangre que le afecta a todo el cuerpo" y pregunté "se muere" y dijeron "avisa a la familia que venga". La mujer ya lleva un mes ingresada en el Hospital La Paz.

Denuncian un mal seguimiento del postoperatorio

Silvia se operó con un médico colegiado de 30 años de experiencia y muy prestigioso en el sector y, según informa el periódico El Confidencial, la operación se llevó a cabo en el Hospital VOT de Madrid que trabaja la clínica CEME.

La cuñada de Silvia explica a El Confidencial que la situación "se podía haber evitado si la infección se hubiese detectado a tiempo, por eso queremos que se investigue para saber qué ha pasado realmente".

Desde la clínica han apuntado al mismo medio que "el procedimiento fue correcto", así como también aseguran que "no tenía un cuadro infeccioso, no tenía ningún síntoma que indicara una infección". Por último, declaran que "deseamos que se recupere, pero la infección no se produjo en el quirófano, puede ser por cualquier otro factor posterior".