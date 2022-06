Las consecuencias económicas del abandono de Juan Muñoz en 'Supervivientes'

Juan Muñoz, que había pedido irse en varias ocasiones, fue el salvado por la audiencia de Supervivientes el pasado domingo, pero, nada más conocer la decisión de los espectadores, se derrumbó y decidió abandonar.

El cómico, que llevaba dos semanas en Playa Parásito, alegó no estar bien psicológicamente. "Yo entré y pensé que podría, pero no puedo. No estoy con fuerzas, no estoy bien y psicológicamente esto me está afectando y no puedo. Mi salud es lo primero", confesó atónito y muy nervioso.

Juan aseguró que no puede más y que no entiende por qué la audiencia "lo castiga de esa manera". "Yo ya lo he dado todo como superviviente, esta experiencia no es para mí".

Así, cogió su saco muy decidido y dejó Playa Parásito junto a su compañera Desy, la expulsada de la audiencia, en una barca.

Después de la decisión del humorista, la pregunta que sobrevuela es evidente. ¿Tendrá que pagar una penalización por su abandono? "Me da igual pagar una multa", dijo él al respecto.

Sin embargo, y aunque se dé por hecho que sí es así, la realidad es que no. La que fuera una mitad de Cruz y raya no está obligado a pagar absolutamente nada.

Según analiza Bluper, antes de comenzar la aventura, los concursantes firman un contrato laboral con la productora, un contrato con derechos entre los cuales estarían que nadie puede obligarles a continuar en el reality. "Este tipo de cláusulas son más intimidatorias que reales", dice el medio.