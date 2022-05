Carlos presume en 'First dates' de su habilidad en el sexo oral: "Hago un combo que las vuelve locas"

Los comensales de First dates utilizan todas sus armas de seducción con sus citas, intentando agradarlas y conquistarlas dentro de las paredes del local del Cuatro.

Y eso fue lo que hizo Carlos este martes, que le desveló a Senia, su pareja de la noche, una de sus habilidades sexuales, que tantos éxitos le había dado hasta el momento.

La primera en llegar al restaurante fue la pamplonica, que le comentó a Lidia Torrent que había ido al programa "en busca de una relación que le hiciera volver a confiar en las personas".

"Soy una chica muy simpática, pero con un carácter complicado. En el amor me ha ido muy mal, ya que mi última relación fue muy tóxica, con infidelidad incluida, que me ha hecho desconfiar de todo el mundo en el terreno sentimental", admitió la estudiante.

A continuación llegó el madrileño: "Soy un experto en hacer chuletas en los exámenes. No me gusta nada estudiar y tengo todo un plan, con pinganillo y todo, para aprobar la evaluación continua en el instituto", señaló.

Carlos y Senia, en 'First dates'. MEDIASET

Durante la velada, Senia le contó a Carlos que había tenido tres relaciones, cada una peor que la anterior. Él, por su parte, le costó reconocer que era muy ligón, pero no entendía como la joven no lo hacía "porque es muy guapa", aseguró.

El momento más caliente de la cena llegó con los 'Rasca del amor', donde ambos comenzaron a hablar de sus habilidades en el sexo oral: "Hay una técnica que muy poca gente lo hace y se me da bien", afirmó el madrileño.

“Consiste en que, cuando estás ahí, succionando, a la vez darle con la lengua. Haces un combo que se las vuelve locas", admitió Carlos. Pero Senia no se quedó atrás: "No es por copiarte, pero a mí me dicen lo mismo, que lo hago muy bien".

Senia y Carlos, en 'First dates'. MEDIASET

El postre se lo tomaron en la terraza de First dates, donde no dudaron en dar rienda suelta a su pasión besándose: "Me excita que me agarren del cuello cuando lo hacen", señaló la pamplonica.

Tras lo visto en la terraza, quedó claro que ambos querían tener una segunda cita: "Claro que sí, segunda y las que hagan falta", reconoció el aspirante a bombero.