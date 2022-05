Miguel Lago carga contra el Gobierno en 'El hormiguero': "Sus problemas son infantiles"

Este martes volvió la tertulia de actualidad a El hormiguero. Tras la entrevista a la invitada del día, Amaia Romero (que acudió para presentar su nuevo disco, Cuando no sé quién soy), María Dabán, Juan del Val, Rubén Amón y Miguel Lago acompañaron a Pablo Motos en la mesa de debate.

Uno de los temas que trataron fue la noticia del aniversario de la entrada de España en la OTAN y lo que había sucedido con los miembros del Gobierno durante su celebración.

"La excusa de Yolanda Díaz me parece un insulto -no acudió porque argumentó que tenía que ir al médico-”, señaló Del Val. Dabán añadió que todo esto “se teatraliza mucho”.

“Cuando llegue la cumbre de la OTAN en España puede haber un bochorno... un ridículo mundial”, señaló el presentador. Del Val le contestó que “estaría bien que Yolanda Díaz contara cuál es su posición porque yo la desconozco”.

Lago, callado, les escuchó debatir, hasta que decidió intervenir en la conversación: "Os traslado una última reflexión medio seria. Como ciudadano: ¿Por qué tengo que ser la víctima permanente de los problemas de los demás?".

"Todo lo que leo en la prensa a diario son los problemas que tiene el PSOE con Podemos: Que les cuesta sacar una ley, que se llevan mal, que hay un espionaje, que no se ponen de acuerdo...", afirmó.

El cómico señaló que "mientras tanto, el litro de gasolina sigue a dos euros, que son los problemas que tengo yo, pero es que los suyos me copan la agenda y no me permiten avanzar".

Y decidió cargar contra el Gobierno lanzándoles un mensaje muy claro: “Me gustaría que los problemas infantiles de nuestro gobierno de coalición dieran paso a los problemas serios como puede ser, por ejemplo, la guerra de Ucrania”, concluyó.