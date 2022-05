Feijóo defiende en su primer encuentro con Von der Leyen que España "cumpla con los hitos" para recibir los fondos de recuperación

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes ante la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que España debe cumplir "los hitos" comprometidos con Bruselas para poder recibir fondos europeos, un dinero que el país "necesita" para que no se quede en el "vagón de cola" de Europa, según han informado a Europa Press fuentes 'populares'.

Así se lo ha trasladado en una "cordial" entrevista de más de media hora que ambos han celebrado en Rotterdam, en el marco del Congreso del Partido Popular Europeo (PPE) en el que ha salido elegido nuevo presidente de la formación el alemán Manfred Weber (con el 89% de los votos), en sustitución del polaco Donald Tusk.

Feijóo ha mantenido más de una docena de reuniones bilaterales, empezando por el primer ministro de Marruecos, Aziz Ajanuch, cuyo partido, la Agrupación Nacional de los Independientes (RNI), es miembro asociado del PPE. Después han seguido encuentros con otros líderes europeos, como el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis.

En su reunión "institucional" con Von der Leyen -a las 19.00 horas dado que la presidenta de la Comisión ha viajado a Rotterdam tras finalizar el Consejo Europeo de Bruselas-, Feijóo ha explicado que "España "ha de cumplir lo que se ha comprometido y Europa también". Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea ha trasladado al líder del PP que serán "estrictos en la exigencia de los cumplimientos de los hitos acordados para proceder a los desembolsos vinculados a ellos", han informado las mismas fuentes.

"España necesita los fondos"

Ambos dirigentes "han coincidido de manera plena en defender los fondos europeos, así como el cumplimiento del plan y de los hitos acordados por España en el Plan de los Fondos Next Generation para garantizar los desembolsos a nuestro país", han añadido fuentes 'populares'. Tras lamentar que no se informe al principal partido de la oposición, que es un "partido de Estado", ha criticado el retraso en la ejecución de los fondos, que acumulan ya una demora de dos años. Además, espera que el Gobierno cumpla de aquí y hasta el año 2026 porque "España necesita esos fondos" y "esos hitos nos vinculan", han señalado las mismas fuentes.

Otras fuentes populares presentes en la cita han hecho hincapié en que se trata de mantener las "reglas de juego" y "cumplir los hitos acordados" porque España "necesita esos fondos europeos" porque si no lo hace, se queda en el "furgón de cola" de la UE. "Lo que planteamos como país es que España ha de cumplir lo que se ha comprometido", han señalado fuentes 'populares', mientras que la presidenta de la Comisión Europea le ha garantizado que no se desbloquearán los fondos si no se cumplen "los hitos", han insistido fuentes del equipo de Feijóo.

Además, han señalado que el PP se "compromete a cumplir si llega al Palacio de la Moncloa" porque son la "alternativa" y no pueden lanzar el mensaje de que no le vinculan las reformas y objetivos acordados con Bruselas para recibir fondos europeos. Precisamente, a su llegada al cónclave del PPE en Rotterdam, Feijóo ha defendido ante los medios de comunicación que están preparados para ser la alternativa "al Gobierno más débil" que ha tenido España en los 44 años de democracia". "España es mucho más que el Gobierno de Sánchez", ha proclamado.

El jefe de la oposición ha dicho que su intención con las reuniones bilaterales era trasladar un mensaje de tranquilidad a sus socios ante "las sombras que ciñen la política española, los sobresaltos de su política exterior o la falta de compromiso de la mitad del Gobierno con las instituciones europeas". "El objetivo del PP es garantizar la alternancia política y la alternativa política en España", ha asegurado.

Críticas al Gobierno

Feijóo ha criticado que el Gobierno tiene "desbocado" el incremento de los precios "cada vez más" y ha señalado que tiene una deuda pública "que está hipotecando la economía y que impide que las rentas medias y bajas lleguen a fin de mes". Dicho esto, ha defendido incorporar a España a las políticas europeístas, "políticas útiles, al crecimientos económico sano, al cumplimiento de los compromisos con las reglas de la Unión y a fortalecer el euro y la economía europea".

Finalmente, ha subrayado que los líderes europeos están preocupados por "un Gobierno inédito, con un partido populista, que se basa y sustenta en el independentismo". "Nuestros colegas no entienden cómo el Gobierno de una nación puede tener de aliados a partidos que no creen en la nación y que quieren fracturarla y dividirla", ha resaltado