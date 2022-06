La coalición y la OTAN. La invasión de Ucrania estaba muy lejos de imaginarse cuando Sánchez e Iglesias firmaron el pacto de coalición. No había una cláusula que abordase un posible envío de armas, igual que tampoco había pactada una guía ante una inesperada pandemia. Ha tocado improvisar y asumir las señas de identidad de cada uno de los socios. En este mundo del siglo XXI ya es compatible que un partido abiertamente pacifista comparta Consejo de Ministros con otro partido que busca mayor protagonismo en la OTAN. Si la coalición no acaba la legislatura, no será por esta guerra.