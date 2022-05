Granados (PSOE) pide una "oposición responsable" para "sentarse y hablar" sobre la renovación del modelo de financiación

Así lo ha indicado este martes en declaraciones a los medios en València, tras un encuentro con el 'president', Ximo Puig, en la sede del PSPV-PSOE.

Granados ha señalado que la reforma del sistema de financiación autonómica es "capital" para el PSOE, y ha indicado que "la propuesta que hay sobre la mesa por parte del Ministerio de Hacienda, la cual tiene que ver con la población ajustada, que es la que tiene que ir adelante".

Pero para ello, Eva Granados ha comentado que "se deben cumplir tres cuestiones importantes". La primera de ellas es "la suficiencia", "que haya recursos para pagar los servicios con los costes efectivos que tienen estos servicios", es decir, "más recursos para el conjunto del país".

Por otro lado, ha indicado que es "muy importante" contar con una "oposición responsable", y ha indicado al Partido Popular que "es momento de sentarse y de poder hablar". En ese sentido, ha lamentado que en aquellos lugares donde gobierna el PP "lo que hace es avanzar elecciones, y por tanto, cuando se está en periodo de elecciones es imposible poder negociar ningún modelo de financiación".

En tercer lugar, ha incidido en se han realizado transferencias a todas las comunidades autónomas "como nunca", no solo desde los fondos Next Generarion sino también desde el Ministerio de Hacienda y desde el conjunto de ministerios por la Covid. Por tanto, "si ponemos la balanza, lo que hay son más recursos, pero también hay pendiente una reforma del modelo de financiación que es importante y que desgraciadamente aún no es posible", ha lamentado la portavoz socialista.

Asimismo, Granados ha puesto en valor la labor del Consell, que "con una situación financiera complicada", ha destacado que "es capaz de sacar mucho más rendimiento y de dar mejores y más servicios a la ciudadanía" gracias a "una gran inversión en la atención a las personas".

Por otro lado, preguntada sobre su opinión sobre la propuesta de descentralización de las instituciones del Estado -que formuló este lunes Ximo Puig, Granados ha expresado que ésta se alinea con el "modelo de cogobernanza que ha querido el presidente Sánchez y que marca su manera de hacer política y de entender España", y ha señalado que hay un real decreto sobre la mesa que "habla de esta desconcentración de los organismos de nueva creación".

No obstante, ha descrito la propuesta de este lunes como "académica" y "que no está en la propuesta concreta" del Gobierno, pero ha destacado que "este espíritu de desconcentración de los nuevos organismos" es la que la ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, "en sus gestiones".