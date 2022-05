Kiko Matamoros se emociona hablando de 'Sálvame' en 'Supervivientes': "Cada uno representamos un pedacito de la sociedad"

Kiko Matamoros es, casi desde el comienzo, uno de los estandartes de Sálvame. Incisivo, bruto a veces, sin pelos en la lengua y rodeado de continuas polémicas, ha sido una de las voces cantantes del programa. Y siempre ha tenido buenas palabras para la que considera su casa.

Desde Supervivientes, en una charla con sus compañeros, ha recordado su programa, entre risas y emoción. "Me hace gracia los que desprecian el programa. Nos ve gente de todo tipo: magistrados, ingenieros, profesionales de cualquier tipo, liberales, dentistas y médicos. A mí hay veces que me dicen... 'Te vi ayer, vaya lío tenéis formado con no sé quién'. Te ve todo Dios", contó en Honduras.

"Para mí, el secreto de Sálvame es que cada uno representamos un pedacito de la sociedad. Además de ser una forma de hacer tele que no se conocía hasta el momento", siguió explicando a sus compañeros.

"Es que Sálvame es hipnótico, macho. Es un producto hipnótico. Entonces tú te sientas ahí y te comes cuatro horas y de pronto dices: 'Qué ha pasado, qué he hecho cuatro horas con mi vida'", ha dicho Matamoros entre risas.