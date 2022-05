La investigación de las oposiciones a Policía Local concluye que no hubo irregularidades en los tres procesos

En concreto, las conclusiones de PP y Vox han recibido el respaldo mayoritario con 16 votos (PP, Cs y Vox) frente a los 13 y 14 del resto de formaciones. Ambos dictámenes serán llevados al pleno municipal para su votación final por todos los concejales.

Tanto PP como Vox, por separado, consideran que "se ha cumplido el objeto de la comisión", por lo que "no hay necesidad de seguir con la misma". Ambos partidos, junto a Cs, entienden que "no se ha producido ninguna irregularidad en ninguno de los tres procesos de selección".

"Nuestro trabajo era evaluar la integridad del proceso de selección de la Policía Local y creo que lo hemos hecho", ha indicado en primer lugar el portavoz de Vox, Mario Ortolá. En la misma línea, Antonio Manresa (Cs) ha señalado que "todos los intervinientes han dejado claro que absolutamente hubo garantías para que nadie se sintiera perjudicado" y ha calificado de "bulo" el documento filtrado a la prensa que dio origen a las publicaciones y a la creación de la comisión.

Por su parte, la presidenta del órgano, la 'popular' Mari Carmen de España, se ha unido a los argumentos de Vox y Cs al subrayar que "no ha habido irregularidades" y "no hay necesidad de seguir con la comisión".

NI EL ALCALDE NI EL CONCEJAL

De la oposición, tanto el PSPV como Compromís y UP-EUPV rechazan que se cierre la comisión sin que el alcalde, Luis Barcala, ni el concejal de Recursos Humanos y Seguridad, José Ramón González -ambos del PP-, hayan comparecido para "dar explicaciones" y que tampoco se vaya a investigar el "complot" denunciado por el jefe de la Policía Local, José María Conesa, para ser apartado del cargo por otros agentes del cuerpo.

Como portavoz adjunta del PSPV, Llanos Cano ha asegurado que "si ha habido irregularidades, no se han podido demostrar, ya sea por falta de pruebas y diligencias o por no haber podido demostrar nada". "Varios grupos estamos dando por hecho que existe un bulo, habría que investigar de dónde sale y qué intereses oscuros tiene", ha subrayado, para lamentar el proceso "farragoso" por parte de la presidenta para la entrega de documentación.

"Que el concejal de Recursos Humanos y Seguridad no haya sido el presidente de esta comisión cuando es su área demuestra la voluntad que había para colocarla a usted -ha espetado a De España-. El objeto de la comisión ha finalizado en el sentido de que, se nos han declinado la petición de más pruebas, pero es que ninguno de los dos responsables políticos han comparecido".

De Compromís, Natxo Bellido ha sostenido que "no se puede cerrar en falso esta comisión" porque "falta que comparezcan el alcalde y el concejal responsable para poder cerrarla bien". "No podemos quedarnos impasibles ante las declaraciones del comisario jefe de la Policía Local -ha abundado-. Una cosa es el camino de su denuncia y otra es el problema que existe en el cuerpo por un complot interno".

A su juicio, ante eso no es posible que el alcalde y el equipo de gobierno calle y "no pase nada", por lo que ha señalado a Vox y al PP que "la transparencia se les ha ido cayendo conforme transcurría esta comisión".

Y el portavoz de Unides Podem-EUPV, Xavier López, ha criticado que De España se ha dedicado a "poner zancadillas a la oposición bloqueando comparecencias como la del alcalde y la del concejal de Seguridad y otorgando información a destiempo".

"Aquí no pasa nada, continúen circulando, no miren atrás después de las declaraciones del jefe de la Policía, es un espacio institucional que merece rigor y seriedad. Si el alcalde y el equipo de gobierno piensan que Conesa está mintiendo, que lo cese, no nos importa abrir ninguna puerta peligrosa", ha agregado.

AGENCIA DE DETECTIVES

A modo de réplica, la edil 'popular' ha contestado al representante de UP que la situación denunciada por Conesa "ya la ha puesto en sede judicial" y ha agregado: "Al que le falta seriedad es a usted, no al Ayuntamiento".

"Esto no es una agencia de detectives. Usted no es juez ni abogado, el alcalde no va a señalar a ningún funcionario del Ayuntamiento sin pruebas por un comentario o por una declaración. Quien tiene las dudas y cree que ha pasado eso, es el jefe de la Policía Local, no somos ni los concejales ni el alcalde", ha aseverado.

Y el edil de Vox ha criticado también que López "haya venido a levantar la voz por encima del resto" y ha recalcado que Unides Podem "sí tiene miedo a abrir puertas peligrosas, como ocurre en Les Corts". "Ni le doy ni le quito veracidad a lo que dijo Conesa, los tiempos judiciales son los que son, no depende de nosotros -ha añadido-. Usted no está en un mitin, vamos a esperar las conclusiones y tomar las medidas que tengamos que tomar".