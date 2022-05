València edita un mapa il·lustrat del Jardí del Túria pel seu 35 aniversari

Es tracta d'una iniciativa didàctica que compta amb la col·laboració de la Regidoria d'Educació per a donar a conéixer el patrimoni històric i arquitectònic del Jardí del Túria entre els xiquets en edat escolar perquè, de forma interactiva, coneguen els llocs més representatius del gran pulmó verd i cultural de València, així com per a promoure una ruta adaptada i accessible a través de l'antic llit.

El mapa assenyala amb il·lustracions tots els llocs d'interés al llarg del jardí, com els ponts, la Ciutat de les Arts i de les Ciències, el museu de Belles Arts o el parc Gulliver, llocs que han de ser identificats i relacionats amb el número que es correspon amb cada tram del llit del riu. El mapa il·lustrat també assenyala els accessos adaptats, les instal·lacions esportives, les fonts, les vistes o els llocs adequats en els quals fer pícnic.

Sobre aquest tema, el regidor de Turisme i Internacionalització, Emiliano García, ha destacat que València commemora el 35 aniversari de l'obertura dels primers trams del Jardí del Túria, un projecte que va ser iniciat per l'alcalde Ricard Pérez Casado a principis dels anys huitanta.

Aquesta activitat didàctica se'n va a repartir en les oficines de Turisme i en els col·legis de la ciutat per a recordar aquesta efemèride al costat de la resta d'activitats organitzades per l'Ajuntament. "El riu no només és el gran pulmó verd i zona d'esplai imprescindible per als valencians, sinó que s'ha convertit amb el pas dels anys en una dels senyals d'identitat de la ciutat", ha afegit el regidor.

INVOLUCRAR ALS COL·LEGIS

Per la seua banda, la regidora d'Educació, Maite Ibáñez, ha destacat que amb aquesta iniciativa volem "posar en valor el Jardí del Túria i involucrar en l'efemèride als col·legis".

"Els docents poden treballar aquesta activitat en l'aula o recorrent els jardins a través d'una ruta perquè l'alumnat conega el patrimoni històric i artístic, ja que l'antiga llera està envoltat de museus, monuments, escultures, fonts o ponts de totes les èpoques". L'Ajuntament de València editarà i distribuirà més de 3.000 exemplars d'aquest nou mapa il·lustrat en els col·legis de primària de la ciutat i a les oficines de Turisme de València.