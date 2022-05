'Sálvame' insiste en que el estado de salud de Bernardo Pantoja es más grave de lo que dicen: "Su entorno nos está mintiendo"

El estado de salud de Bernardo Pantoja sigue trayendo de cabeza a Sálvame. Desde el programa, Rafa Mora y Carmen Borrego afirmaron que la salud del padre de Anabel Pantoja estaba en un momento muy delicado. Pero Diego, un amigo de Bernardo, entró en directo negándolo todo.

Mercedes Bernal, su mujer, también ha querido desmentir que el estado de salud de Bernardo fuera más grave. "Me parece escabroso hablar de este tema. Sabéis perfectamente la enfermedad de Bernardo. Hasta ahí puedo llegar. Un día puede estar bien, otro día peor. No sabemos más".

"Yo sé perfectamente lo que tengo que hacer y si tengo que avisar a Anabel. Estoy perfectamente enterada de todo", ha afirmado Merchi.

Pero Carmen Borrego ha insistido en su información. "El entorno no nos está contando la verdad. Bernardo Pantoja ni tan siquiera está en el hospital Virgen del Rocío. Sigue en el San Juan de Dios. No se le ha podido trasladar y las cosas no están bien", ha afirmado la tertuliana.

"Ayer nos dijo su amigo Diego, y que había subido a la habitación. Pero no es verdad que Bernardo se encuentre ingresado en el Virgen del Rocío, de Sevilla. No querrán aún hacerlo público, pero nos están mintiendo".