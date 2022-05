La Universitat Popular de València obri el període de matrícula 2022-2023 amb 40 activitats en 31 centres

El procediment serà en línia, però el personal de la Universitat Popular atendrà presencialment en els centres a les persones que troben dificultats per a formalitzar la sol·licitud digitalment.

La regidora de Servicis Socials i presidenta de la Universitat Popular, Isabel Lozano, ha explicat que "per al pròxim curs oferim una programació de cicle llarg que conserva les activitats habituals, en sis àrees temàtiques, que es completarà al llarg del curs amb la programació de tallers curts gratuïts del programa Coordenades amb temàtiques d'actualitat centrades, entre unes altres, en sostenibilitat i bretxa digital".

La Universitat Popular "és un servici pròxim a la ciutadania, arrelat en els barris i en els pobles, que compleix un servici públic de formació al llarg de la vida i d'estimulació de la participació ciutadana crítica i activa des de l'intercanvi de coneixement i la reflexió col·lectiva", ha subratllat Lozano.

"Entre les novetats del pròxim curs està una reserva de plaça per a persones amb mobilitat reduïda en els centres accessibles i exempció de taxes per a dones supervivents de violència masclista, per a facilitar el seu accés a les activitats", ha afegit la regidora.

La programació 2022-23 és la primera post-pandèmia, que es desenvoluparà amb normalitat de forma completament presencial i amb les ràtios per aula habituals, la qual cosa permetrà atendre més sol·licituds, sempre complint amb les directrius que marquen les autoritats sanitàries.

Durant el període de preinscripció, de l'1 al 19 de juny, cada persona podrà sol·licitar un màxim de tres activitats. El 22 de juny es realitzarà el sorteig de places per a aquelles activitats amb més sol·licituds que places disponibles. Les persones que hagen obtingut reserva en el sorteig hauran de formalitzar la matrícula del 5 al 12 de setembre.

A continuació podran matricular-se les persones en llista d'espera en el cas que queden vacants, i finalitzat aquest procés quedarà oberta la possibilitat de matrícula per a totes aquelles places que hagen quedat disponibles.

Les activitats de cicle llarg tenen una durada de setembre a juny, i la matrícula és de 25 o 55 euros, en un pagament únic per a tot el curs que s'abona en el moment de formalitzar la matrícula.

Aquelles activitats considerades bàsiques i d'especial rellevància tenen un preu de matrícula assignat de 25€: Formació bàsica, Formació general, Cultura valenciana, Curs de valencià, Informàtica, Estimulació cognitiva, Literatura per a l'estimulació cognitiva, Espanyol d'acolliment per a persones estrangeres i Espanyol per a persones estrangeres.

La resta d'activitats de cicle llarg tenen un preu de matrícula, també en pagament únic anual, de 55 euros i són Inglés, Inglés per al turisme, Anglés conversa, Inglés per a viatjar, Comunicació, Fotografia, Teatre, Balls de saló, Balls llatins i en línia, Dansa moviment i expressió corporal, Dansa valenciana, Gimnàstica, Gimnàstica de manteniment, Exercici suau per a la salut, Ioga, Restauració de mobles, Pintura acrílica, Pintura a l'aigua, Pintura i dibuix, Ceràmica, Artesania, Artesania mix-mitjana, Esmalts, Modelat en fang, Música-Guitarra clàssica, Teoria de l'art, Història de l'art, Filosofia pràctica per a la vida moderna, Informàtica: disseny de presentacions, Informàtica: retoc d'imatges, Ofimàtica.

ESPAIS DE TROBADA

La regidora Isabel Lozano ha recordat que els centres de la Universitat Popular de València "són espais de trobada, aprenentatge i participació en cada barri.

A més de les classes en les aules, les persones matriculades participen cada curs en una programació amb centenars d'activitats socioculturals en col·laboració amb altres institucions i entitats així com de visites en el cinema i al teatre, exposicions, museus, excursions i altres iniciatives i recursos culturals".

La Universitat Popular és una de les entitats valencianes que més persones mobilitza en l'àmbit cultural i facilita el seu accés als recursos culturals de la ciutat, amb més de 50.000 assistències a l'any.